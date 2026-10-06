„Jövőre lesz még gyár Magyarországon?” – a hasító iparról posztoló Kapitány Istvánt kérdezték a kommentelők

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Egy másik hozzászóló egyszerűen csak azt kérdezte:

Mikor érkeznek új munkahelyteremtő beruházások?

A kételyeket az is táplálhatja, hogy bár az összesített adat látványos növekedést mutat, a feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés. A bővülést főként a járműgyártás, valamint a számítógépes, elektronikai és optikai termékek gyártása biztosította, számolt be Világgazdaság.

A gyenge bázisra figyelmeztettek

Több kommentelő arra hívta fel a figyelmet, hogy az éves növekedés jelentős része a rendkívül alacsony 2025. augusztusi bázissal magyarázható. Egyikük úgy fogalmazott:

a gazdaság nem olyan dolog, ami egy új kormány hivatalba lépése után néhány hónappal már teljes egészében annak teljesítményét tükrözné.

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Más azt hangsúlyozta, hogy a járműipar mostani eredménye részben olyan korábbi fejlesztések és beruházások következménye lehet, amelyek előkészítése évekkel ezelőtt kezdődött.

Ez nem a Tisza öthónapos munkájának köszönhető

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Egy kommentelő ezért a kedvező számokat az előző kormány gazdaságpolitikájának tulajdonította, hozzátéve: a Tisza-kormány saját munkájának eredménye csak később válhat világosan mérhetővé.

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A hozzászólások között szarkasztikus megjegyzések is megjelentek. „Statisztika akkor igaz, ha én csinálom” – írta egy kommentelő, egy másik pedig mindössze annyit üzent: „Mesélj még…”

Nem minden iparág teljesített jól

Egy hozzászóló részletes ágazati adatokat sorolt fel, azt állítva, hogy a járműgyártáson kívül több fontos területen visszaesés történt. Az építőipar, az élelmiszer-, ital- és dohányipar, a textilipar, a gumi- és műanyagipar, a vegyipar, valamint a koksz- és kőolaj-feldolgozás negatív számait emelte ki.

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Mások az építőipar, a turizmus, a beruházások és a külkereskedelmi mérleg alakulását kérték számon, arra figyelmeztetve, hogy egyetlen kiugró ipari adatból még nem lehet a gazdaság egészének tartós fordulatára következtetni. Az ipari termelés szintje a kedvező augusztusi adat ellenére is elmaradt a 2021-es havi átlagtól.

A független benzinkutak is választ várnak