Rendkívüli

Magyar Péter bejelentette: duplájára emelik a kata havi adóját

„Jövőre lesz még gyár Magyarországon?” – a hasító iparról posztoló Kapitány Istvánt kérdezték a kommentelők

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Kapitány István a magyar ipar erősödéséről számolt be Facebook-oldalán, miután augusztusban éves alapon 8,7 százalékkal nőtt az ipari termelés. A miniszter bejegyzése alatt azonban számos hozzászóló a gyenge tavalyi bázisra, a sorozatos gyárbezárásokra és az elmaradó munkahelyteremtő beruházásokra hívta fel a figyelmet, mások csak azt kérdezték, milyen konkrét kormányzati intézkedésnek tulajdonítható az adat. A kommentelők egy része arra is felhívta a figyelmet, hogy az emelkedés valójában az Orbán-kormány tevékenységének köszönhető.

Juhász Kristóf István
2026. 10. 06. 17:39
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Forrás: Hatlaczki Balázs
Fotó: Facebook

Egy másik hozzászóló egyszerűen csak azt kérdezte:

Mikor érkeznek új munkahelyteremtő beruházások?

A kételyeket az is táplálhatja, hogy bár az összesített adat látványos növekedést mutat, a feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés. A bővülést főként a járműgyártás, valamint a számítógépes, elektronikai és optikai termékek gyártása biztosította, számolt be Világgazdaság.

A gyenge bázisra figyelmeztettek

Több kommentelő arra hívta fel a figyelmet, hogy az éves növekedés jelentős része a rendkívül alacsony 2025. augusztusi bázissal magyarázható. Egyikük úgy fogalmazott: 

a gazdaság nem olyan dolog, ami egy új kormány hivatalba lépése után néhány hónappal már teljes egészében annak teljesítményét tükrözné.

Fotó: Facebook

Más azt hangsúlyozta, hogy a járműipar mostani eredménye részben olyan korábbi fejlesztések és beruházások következménye lehet, amelyek előkészítése évekkel ezelőtt kezdődött. 

Ez nem a Tisza öthónapos munkájának köszönhető

Fotó: Facebook

Egy kommentelő ezért a kedvező számokat az előző kormány gazdaságpolitikájának tulajdonította, hozzátéve: a Tisza-kormány saját munkájának eredménye csak később válhat világosan mérhetővé.

Fotó: Facebook
Fotó: Facebook

 

A hozzászólások között szarkasztikus megjegyzések is megjelentek. „Statisztika akkor igaz, ha én csinálom” – írta egy kommentelő, egy másik pedig mindössze annyit üzent: „Mesélj még…”

Nem minden iparág teljesített jól

Egy hozzászóló részletes ágazati adatokat sorolt fel, azt állítva, hogy a járműgyártáson kívül több fontos területen visszaesés történt. Az építőipar, az élelmiszer-, ital- és dohányipar, a textilipar, a gumi- és műanyagipar, a vegyipar, valamint a koksz- és kőolaj-feldolgozás negatív számait emelte ki. 

Fotó: Facebook

Mások az építőipar, a turizmus, a beruházások és a külkereskedelmi mérleg alakulását kérték számon, arra figyelmeztetve, hogy egyetlen kiugró ipari adatból még nem lehet a gazdaság egészének tartós fordulatára következtetni. Az ipari termelés szintje a kedvező augusztusi adat ellenére is elmaradt a 2021-es havi átlagtól.

A független benzinkutak is választ várnak

Fotó: Facebook

A bejegyzés alatt a Független Benzinkutak Szövetsége is üdvözölte a kedvező gazdasági eredményeket, ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a magyar tulajdonú kutak működését több teher is nehezíti. Például az árbevétel-alapú kiskereskedelmi adót kifogásolták, az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer költségeit, valamint a beszerzési és értékesítési ár közötti szűk árrést. Átlátható nagykereskedelmi árképzést, a versenyproblémák független kivizsgálását és kiszámíthatóbb szabályozást sürgettek. A szövetség hangsúlyozta: egy vidéki benzinkút bezárása nem csupán a vállalkozást érinti, hanem hosszabb utazást és többletköltséget jelenthet a helyi családoknak, gazdálkodóknak és fuvarozóknak, miközben munkahelyek is megszűnhetnek. A szervezet konkrét szakmai egyeztetést kért Kapitány Istvántól.

A szövetség már nem először szólal fel, nemrégiben demonstrációt is tartottak. A tiltakozásuk egyelőre nem ért célt, Kapitány István lényegében azt üzente nekik, hogy oldják meg.

 

kapitány istvánipari termelésfüggetlen benzinkutak szövetségevilággazdaságSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekhalál

Bayer Zsolt: Addig él a nemzet, ameddig emlékezik

Bayer Zsolt avatarja

Mi nem felejtjük. És ne felejtsük azt sem, ami ma történik. Hiszen mindezzel még nekünk lesz dolgunk.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu