Ezért nem fölösleges megidézni Plutarkhosz írását, amelynek a kiindulópontja, hogy az ellenség hasznos: „Lehet tehát annyi minden, ami hasznos és haszonnal járó az ellenség szidalmazásában; de nem kevesebb haszon rejlik abban az alternatívában, hogy minket szidalmaznak és rosszat mondanak az ellensé­geink. Ezért Antiszthenésznek teljesen igaza volt, amikor azt mondta, hogy az önfenntartás érdekében az embereknek vagy igaz barátokra, vagy heves ellenségekre van szükségük; az előbbiek intéssel, az utóbbiak szidalmazással térítik el őket a tévedéstől. De mivel a barátság hangja manapság elvékonyodott és gyengévé vált az őszinteség terén, míg hízelgése bőbeszédű, az intelme pedig néma, az ellenségeinkre kell hagyatkoznunk az igazság hallatán.”

Hogy miért kell figyelni az ellenségre, arra szellemesen realista választ ad Plutarkhosz: „Hierónt az egyik ellensége szidta sértő lehelete miatt; ezért amikor hazament, így szólt a feleségéhez: »Hogy érted ezt? Még te sem mondtad nekem ezt soha.« De mivel a felesége erényes és ártatlan volt, azt mondta: »Azt hittem, minden embernek ilyen szaga van.« Így van az, hogy az érzékelhető, anyagi és az egész világ számára nyilvánvaló dolgokat hamarabb megtanulhatjuk ellenségeinktől, mint barátainktól és közeli ismerőseinktől.”

Az ellenség olyasmit is kimond, amit a barátok nem, továbbá, puszta léte javításra, változtatásra ösztönöz: „Ha ellenségedet műveletlennek nevezed, törekedj arra, hogy fokozd magadban a tanulás és a szorgalom szeretetét; ha gyávának nevezed, fokozd még jobban az önbizalmadat és a férfias­ságodat; ha erkölcstelennek és kicsapongónak nevezed, töröld el lelkedből az élvezetek iránti odaadás minden nyomát, ami észrevétlenül ott lappanghat.”

Nyilvánvaló, hogy a klasszikus megközelítésből hiányzik a kollektív bűnösség vagy erkölcsi megítélés eleme. Nyilván, hiszen a demokráciával nem számoltak mint életképes államformával. A politikát egyedül a személyes kiválóság szemszögéből vizsgálták. Azaz: mert „a földön és a föld alatt lévő összes arany nem ér annyit, mint az erény”, ahogy Platón mondja, és mindig készen kell tartanunk Szolón gondolatát: „nem fogadjuk el cserébe minden vagyonukat a mi erényünkért”. De lehet-e a klasszikus morálkövetelmények alapján politikát csinálni ma?