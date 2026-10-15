A szabadság és a fiatalok

A szabadság mindig is foglalkoztatta az európai gondolkodást, de az ember központi törekvésévé csak a modernségben vált. Ez nem jelenti azt, hogy ennek a kérdésnek a középpontba állítása – szemben például a bölcsességgel, hittel, értelmi és morális erényekkel, sőt az igazsággal – helyes vagy találó: egyszerűen tény. A modernség során a szabadság mint politikai fogalom kulturális tartalommal is feltöltődött, ami azt jelenti, hogy minden egyes ember hétköznapjait is meghatározza. Ha ez igaz, akkor csupán annyi maradt, hogy az emberek hétköznapjaiban mindez miként csapódik le, hogyan használható politikai eszközként. Vegyünk néhány napi példát! Először is, vegyünk egy igen triviális esetet: itt van a home office, aminek igazából még magyar neve sincs. Viszont azt jelenti, hogy otthon is, a kollégáid nélkül is el tudod végezni a munkádat. A home office látszólag a Covid következménye volt, valójában a liberális egyén csodálatának egyik megnyilvánulása: az egyén maga az univerzum, minek ide mások, a munkatársak jelenléte. A legszabadabb egyén az izolált egyén, aki minimálisra tudja szűkíteni a más emberekkel való közvetlen találkozást, érintkezést. Közvetve annál inkább: a legnagyobb utat a telefon technikai változásai jártak be. Az egyszerű rögzített elhelyezésű „távbeszélő készülékekből” mára minden egyes ember kezéhez nőtt azonnali kapcsolatfelvételre, információszerzésre, ügyintézésre alkalmas mobil eszköz lett. Minden ember mindig elérhetővé vált, az információ pedig az „azonnalizmus” sebességével és bűvöletében terjed. Mindez csökkenti az elmélyülés lehetőségét, fordított arány van az információ felgyorsulása és a gondolkodás mélysége között. Amennyit ad, annyit el is vesz a mobilvilág. A siker feltétele nem a teljesítmény, hanem a gyorsaság. A valóságot a virtualitás mindenhatósága váltotta fel, elsősorban is a fiatalok számára. Mindenható, mert a természeti korlátokat eltünteti a virtuális valóság, így mindent csak akarni kell. A valóságot elhomályosító virtuális valóság olyan, mint a valóság, de korlátok nélkül. Korábban az ideológiák sokkal gyengébb hatásfokkal voltak képesek az emberek tudatát befolyásolni. Soha senki nem tanulmányozta az uralkodó párt nyilatkozatait úgy, mint a mobiltelefont galambok módjára csipegető emberek tömegei, akik egyszerre kapnak információt a lábgombáról és a kormány döntéseiről. A virtuális világban minden információ egyforma súlyúvá válik, szemben a valóság differenciálódást diktáló erejével és rendjével.