A joguralom alkonya és a csőcselék

A joguralom (rule of law) az angolszász jogbölcselet fogalma. Bevezetés az alkotmányjogba című művében az angol jogbölcselet egyik legnagyobb XIX. századi alakja, Albert Venn Dicey három értelemben is használta a joguralom fogalmát. Először is jelenti a hatalom önkényes használatának a tilalmát. Továbbá jelenti a minden ember törvény előtti egyenlőségét, miszerint még a király sem áll a törvények felett. Harmadszor pedig azt is jelenti, hogy az állampolgárok jogai nem az alkotmányból erednek, hanem azokból a bírói döntésekből, amelyek az ország törvényein alapulnak.

Mint látható, a joguralom messze nem azonos a kontinentális Európa későbbi német értelmezésével, amely jogállamról beszél, ily módon teljesen hiányzik a joguralom angol szabadság történeti és bírói döntésen alapuló gyakorlatának minden aspektusa. Az angolok mindig is az egyén szabadságának a védelmét tartották fontosnak, de azt a közös joggyakorlatukból és nem valamilyen politikai vagy ideológiai eszméből vezették le. A franciák filozófiai tanokból, később egyszerűen ideológiákból vezették le az ember jogait, a németek pedig az állam szabályozottságából vagy korlátozásából. Nem mindegy, hogy az egyén védelmére vagy az állam korlátozására helyezzük az elsődleges hangsúlyt. A végeredmény hasonló, de a mögöttes gyakorlat nagyon is különböző lehet. A modern elvont, normatív politikai fogalmak sem tudják megszüntetni a hatalom működésének a mechanizmusait.

A fő probléma ugyanis az, hogy vajon az állam formális demokratikus körülmények között képes-e korlátozni, mi több, megakadályozni az állam környékén óhatatlanul kialakuló hatalmi struktúrák cselekvő beavatkozási kísérleteit. Másként fogalmazva, a nyers politikai akaratot képes-e kezelni a hatalom.

Tendenciájában talán igen, de konkrét, közvetlen helyzetekben még a demokratikus hatalom sem, mivel a hatalmi szereplőknek megvannak a sajátos kényszerei. Magyarul, ha a hatalom valamit meg akar tenni, akkor elég azt jogszerűvé tennie, mivel a modern jog a klasszikus törvényelvű felfogást rég nyugalmazta.