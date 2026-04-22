Vélemény

A joguralom alkonya és a csőcselék

A választás győzteseinek egyszerűen nincs joguk az erkölcsi fölényhez.

Lánczi András
Magyar PéterCsőcselékválasztásgyűlöletkampány 2026. 04. 22. 5:33
A joguralom (rule of law) az angolszász jogbölcselet fogalma. Bevezetés az alkotmányjogba című művében az angol jogbölcselet egyik legnagyobb XIX. századi alakja, Albert Venn Dicey három értelemben is használta a joguralom fogalmát. Először is jelenti a hatalom önkényes használatának a tilalmát. Továbbá jelenti a minden ember törvény előtti egyenlőségét, miszerint még a király sem áll a törvények felett. Harmadszor pedig azt is jelenti, hogy az állampolgárok jogai nem az alkotmányból erednek, hanem azokból a bírói döntésekből, amelyek az ország törvényein alapulnak.

Mint látható, a joguralom messze nem azonos a kontinentális Európa későbbi német értelmezésével, amely jogállamról beszél, ily módon teljesen hiányzik a joguralom angol szabadság történeti és bírói döntésen alapuló gyakorlatának minden aspektusa. Az angolok mindig is az egyén szabadságának a védelmét tartották fontosnak, de azt a közös joggyakorlatukból és nem valamilyen politikai vagy ideológiai eszméből vezették le. A franciák filozófiai tanokból, később egyszerűen ideológiákból vezették le az ember jogait, a németek pedig az állam szabályozottságából vagy korlátozásából. Nem mindegy, hogy az egyén védelmére vagy az állam korlátozására helyezzük az elsődleges hangsúlyt. A végeredmény hasonló, de a mögöttes gyakorlat nagyon is különböző lehet. A modern elvont, normatív politikai fogalmak sem tudják megszüntetni a hatalom működésének a mechanizmusait.

A fő probléma ugyanis az, hogy vajon az állam formális demokratikus körülmények között képes-e korlátozni, mi több, megakadályozni az állam környékén óhatatlanul kialakuló hatalmi struktúrák cselekvő beavatkozási kísérleteit. Másként fogalmazva, a nyers politikai akaratot képes-e kezelni a hatalom. 

Tendenciájában talán igen, de konkrét, közvetlen helyzetekben még a demokratikus hatalom sem, mivel a hatalmi szereplőknek megvannak a sajátos kényszerei. Magyarul, ha a hatalom valamit meg akar tenni, akkor elég azt jogszerűvé tennie, mivel a modern jog a klasszikus törvényelvű felfogást rég nyugalmazta.

Szétvált a jog és a törvény fogalma, ezért van két szó a legtöbb európai nyelvben arra, amire az angol egyedül a law fogalmát alkalmazza. Franciában loi és droit, németül Gesetz és Recht, magyarul törvény és jog. A törvény – eredeti értelmében – parancsol, a jog viszont az ember alkotta jogszabályok összességét jelenti, többesszámban legkevésbé parancsol, mivel adományoz, védi és felszabadítja az egyént egyben távolítva őt a törvény szigorától. A mai fogalmi zűrzavarban persze törvény és jog összekeveredik az uralkodó modern relativista világszemlélet nagyobb dicsőségére. Vagyis hatalmi arroganciából sok mindent meg lehet tenni, mivel a cselekvés mindig megelőzi a jogi ítéletet. Ezért alkotmányos körülmények között is bármilyen politikai jogtalanság elkövethető.

A tömegdemokráciákban a fogalmi finomságok semmit nem számítanak. Először is, mivel a magánélet feloldódik a közélet szenvedélyeiben, a legtöbb ember eleve és öntudatlanul föladja saját joguralmi védelmét. Ha valaki azt gondolja, hogy az internet közvetettségében bármilyen véleményt, érzelmet közzé tehet, akár gyilkosságra felszólító úgynevezett politikai véleményét is, akkor nem veszi figyelembe, hogy vagy törvénysértést követ el, azaz följelenthetővé válik, vagy önmagát teszi ki hasonló, akár nem csak verbális reakciónak. 

De ha a mocskolódás, rágalmazás, becsületsértés, erőszakkal való fenyegetés jogilag nem értelmezhető, akkor az ezekkel való szembeszállás sem az. Másodszor, ha egy győztes politikai erő azt hiszi, hogy amit a választás előtt mondott, az jogi szempontból ugyanolyan megítélés alá esik, mint amit a választások után, akkor téved. A joguralom szempontjából a hatalmi helyzetből elhangzottak más morális és jogi megítélés alá esnek. Harmadszor, a választási siker érdekében felépített hazugságok – például a gödi emberpusztító mérgezésről szóló – rágalmazássá minősíthetők.

A joguralom nem védi a politikai bűnöket. Emlékezzünk, a nyugati hatalmak azért támadták meg Irakot, mert ott – állítólag – tömegpusztító fegyverek voltak. Nem voltak. Sok ezer iraki halt meg emiatt – felelősségre vonás nyilván nem volt.

Kisebb mértékben, de a jelenlegi hazai viszonyok szintén elégtételért kiáltanak, mert a jog uralma elsősorban az egyén védelmét jelenti. Csak azért, mert valaki a tömegben és a tömeggel együtt uszít és követel véres leszámolást, nem mentesíti magát mint egyént egy esetleges jogi eljárás alól.

Machiavelli világosan ír a politikai bosszú természetéről. „Tudvalevő, hogy az emberek megbosszulják az apróbb sérelmeket, mivel a súlyosakat nem tudják…”, illetve „ellenségeid lesznek mindazok, akiket megsértettél, midőn elfoglaltad a birodalmat, és nem tudtad barátaidnak megtartani azokat, akik odahelyeztek, mert nem teljesítetted mindazt, amit vártak tőled…”. A bosszúvágy vélt vagy valós sérelem miatt alakul ki, de mindig valakinek a bosszúvágyáról van szó, nem egy tömegéről. A köznapi bosszúállás jellemzője, hogy gyakran nincs valódi alapja, csak képzelt sérelmek vagy zavaros, rossz érzések vezérlik.

A bosszú politikai értelemben mindig kéznél lévő eszköz, mivel óhatatlanul lesznek sértettek, akik azt hitték, hogy valamilyen pozíciót fognak kapni, de nem kapták meg. A jelenlegi magyar helyzetben a felfokozott viselkedés oka az, hogy az ellenzék erőszakos ellenállásra készítette és heccelte fel a támogatóit, ha a választások netalán nem sikerülnének az ő szempontjukból. De sikerült – hagyjuk, hogy vajon milyen rejtett egyéb joguralmat megkérdőjelező eszköz alkalmazásával –, viszont maradt a felizgatott kedély.

Magyarországon 2026-ban – a kezdete több évvel korábbra datálható – a választásokra időzített, összehangolt puccs zajlott le, melyet külföldről finanszíroztak és a belső árulók forradalma teljesített be. Ez csak azért következhetett be, mert a Fideszen belüli egység elég régen megbomlott. Nem a Simicska-ügy volt az egyetlen jele ennek. Az egészben az a legbántóbb, hogy a választás győztesei még erkölcsi fölényt is éreznek. Pedig nincs hozzá érdemük. 

Azért nincs, mert még a csőcselék nyílt lázadását is kilátásba helyezték. A joguralom a modern demokráciák utolsó civilizált eszköze, hogy a csőcselék uralmát megakadályozza. 

A cél természetesen mindig szentesíti az eszközt. Most sem volt ez másként. Mától viszont újra lehet képmutató moralizálásba kezdeni. A joguralmat pedig fel lehet függeszteni percekre, órákra, napokra – ahogy éppen a hatalom szükséglete diktálja. A nép szavazott, de nem ő döntött.

A szerző politikai filozófus, egyetemi tanár

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
