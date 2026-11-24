„A pitiáner politikai leszámolás törvénye” – Deutsch Tamás reagált a lex Kubatov megszavazására
Az Országgyűlés kedden megszavazta a lex Kubatov néven elhíresült, összeférhetetlenségi szabályok megállapításáról szóló törvényjavaslatot. Az MTK Budapest elnöke, Deutsch Tamás a közösségi oldalán reagált a döntésre.
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