Három magyar játszhat kedden a BL-ben

Sallai Roland esetleges távollétében is három magyar futballista léphet pályára kedden a BL-ben. A Willi Orbánt szerepeltető német Leipzig a francia Lens csapatát fogadja, amely az előző fordulóban otthon kilenc gólt kapott a Comótól. A Varga Barnabást és Vitális Milánt is foglalkoztató AEK Athén éppen az olasz–svájci határ közelében lévő tóparti városba látogat, ahol megszerezheti története első idegenbeli győzelmét a Bajnokok Ligájában. A kilencpontos Como ugyanakkor az első négy mérkőzésén 19 gólt szerzett, így esélyesebbnek tekinthető a három ponttal rendelkező AEK ellen is.