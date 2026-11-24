Három magyar játszhat kedden a BL-ben
Sallai Roland esetleges távollétében is három magyar futballista léphet pályára kedden a BL-ben. A Willi Orbánt szerepeltető német Leipzig a francia Lens csapatát fogadja, amely az előző fordulóban otthon kilenc gólt kapott a Comótól. A Varga Barnabást és Vitális Milánt is foglalkoztató AEK Athén éppen az olasz–svájci határ közelében lévő tóparti városba látogat, ahol megszerezheti története első idegenbeli győzelmét a Bajnokok Ligájában. A kilencpontos Como ugyanakkor az első négy mérkőzésén 19 gólt szerzett, így esélyesebbnek tekinthető a három ponttal rendelkező AEK ellen is.
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 5. forduló, kedd:
- Bodö/Glimt (norvég)–LASK (osztrák) 18.45
- Galatasaray (török)–Aston Villa (angol) 18.45
- Real Madrid (spanyol)–PSV Eindhoven (holland) 21.00
- Manchester City (angol)–SSC Napoli (olasz) 21.00
- Arsenal (angol)–Borussia Dortmund (német) 21.00
- Feyenoord (holland)–FC Porto (portugál) 21.00
- RB Leipzig (német)–Lens (francia) 21.00
- Slovan Bratislava (szlovák)–Real Betis (spanyol) 21.00
- Como (olasz)–AEK Athén (görög) 21.00