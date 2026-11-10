Sallai Roland elmaradt büntetéséről írnak a magyar válogatott ellenfelénél

Sallai Roland elmaradt sárga lapjáról ír egy georgiai sportlap

A Belive nevű portál még kevésbé ír az előzményekről, ám Sallai Rolandék így is szóba kerültek nála. Más szempontból: a lap a török Galatasaray szombati bajnokijáról írt egy cikket, ami még mindig kiemelt helyen található a címlapon. Az isztambuliak 4-3-ra győztek az Amedspor ellen, de a cikk az első találatot követő gólörömre koncentrál:

a Galata hét futballistája, köztük a magyar válogatott keretében is szereplő Sallai úgy ünnepelt, hogy a mezét felhúzta a fejére, eltakarva ezzel az arcát.

Ennek oka az volt, hogy a német Stuttgart ellen a BL-ben néhány nappal korábban aratott siker után két játékosát, Ismail Jacobsot és Lucas Torreirát egy szórakozóhelyen filmezték le, és Jacobs erre reagálva – hogy kerülje a rivaldafényt – a pólóját a fejére húzta. Ezt utánozták a csapattársai Rafael Leao gólja után.