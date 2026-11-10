Sallai Roland elmaradt büntetéséről írnak a magyar válogatott ellenfelénél

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A georgiai sportlapok még nem igazán foglalkoznak labdarúgó-válogatottjuk szombati, Magyarország elleni mérkőzésével. A tbiliszi Nemzetek Ligája-találkozó kapcsán Ramaz Szvanadze szövetségi kapitány Hvicsa Kvarachelia hiányáról beszélt, egy másik georgiai portál pedig a Galatasaray hétvégi bajnokija után Sallai Rolandék elmaradt sárga lapját vonta kérdőre.

Wiszt Péter
2026. 11. 10. 7:02
Sallai Roland elmaradt büntetéséről írnak a magyar válogatott ellenfelénél
Sallai Roland visszatérhet a magyar válogatottba Fotó: NurPhoto via AFP/Pál Göllner

Sallai Roland elmaradt sárga lapjáról ír egy georgiai sportlap

A Belive nevű portál még kevésbé ír az előzményekről, ám Sallai Rolandék így is szóba kerültek nála. Más szempontból: a lap a török Galatasaray szombati bajnokijáról írt egy cikket, ami még mindig kiemelt helyen található a címlapon. Az isztambuliak 4-3-ra győztek az Amedspor ellen, de a cikk az első találatot követő gólörömre koncentrál: 

a Galata hét futballistája, köztük a magyar válogatott keretében is szereplő Sallai úgy ünnepelt, hogy a mezét felhúzta a fejére, eltakarva ezzel az arcát.

Ennek oka az volt, hogy a német Stuttgart ellen a BL-ben néhány nappal korábban aratott siker után két játékosát, Ismail Jacobsot és Lucas Torreirát egy szórakozóhelyen filmezték le, és Jacobs erre reagálva – hogy kerülje a rivaldafényt – a pólóját a fejére húzta. Ezt utánozták a csapattársai Rafael Leao gólja után. 

A Belive ugyanakkor feltette a kérdést: miért nem kapott mind a hét játékos büntetést túlzott gólörömért? A szabálykönyv alapján ugyanis a fejre húzott mez is annak számít, és sárga lapot von maga után. A játékvezető nem így döntött.

Sallai Roland sikerélménnyel a háta mögött érkezett a válogatotthoz – amelyet az első négy NL-fordulóban sérülés miatt nem segíthetett –, hiszen a Galatasaray a legutóbbi hat összecsapását egyaránt megnyerte, és a magyar játékos ezek mindegyikén a kezdőcsapatban kapott helyet.

Az említett gólöröm 1:56-tól látható a videóban:

 

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