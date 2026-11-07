Sallai gólpasszt adott, de nem azzal tette a legtöbbet az Orbanék elleni sikerért

Sallai Roland a pályán adott választ a közelmúltbeli kritikákra, fontos szerepet vállalt a Galatasaray végül 4-3-as győzelméből. Sallai csapatának 28, az Amedspornak 23 pontja van, a forduló végére utóbbit a Trabzonspor (22) megelőzheti.

Sallaival ellentétben török liga másik magyarja, Tóth Rajmund vesztes meccs után csatlakozik a magyar válogatott keretéhez, egy félidőt kapott a Konyasporban, amelyet a Samsunspor vert meg 1-0-ra.

Az első Galatasaray-gól után Sallai is csatlakozott a különleges ünnepléshez