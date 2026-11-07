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Sallai gólpasszt adott, de nem azzal tette a legtöbbet az Orbanék elleni sikerért

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Sallai Roland csapata, a Galatasaray 4-3-ra nyert az újonc Amedspor ellen, így növelte előnyét a török bajnokság tabelláján. Sallai gólpasszt adott, majd nagy mentést mutatott be az Amedspor nigériai gólkirályjelöltje, Gift Orban ellen.

Koczó Dávid
2026. 11. 07. 19:17
Sallai gólpasszt adott, de nem azzal tette a legtöbbet az Orbanék elleni sikerért
Sallai Roland a Galatasaray Amedspor elleni győzelméből is alaposan kivette a részét Fotó: Anadolu via AFP/Abdulhamid Hosbas

Sallai Roland a pályán adott választ a közelmúltbeli kritikákra, fontos szerepet vállalt a Galatasaray végül 4-3-as győzelméből. Sallai csapatának 28, az Amedspornak 23 pontja van, a forduló végére utóbbit a Trabzonspor (22) megelőzheti.

Sallaival ellentétben török liga másik magyarja, Tóth Rajmund vesztes meccs után csatlakozik a magyar válogatott keretéhez, egy félidőt kapott a Konyasporban, amelyet a Samsunspor vert meg 1-0-ra.

Az első Galatasaray-gól után Sallai is csatlakozott a különleges ünnepléshez

 

galatasarayamedsporgift orbanSallai RolandSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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