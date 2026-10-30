Sallai Rolandék vezetőedzője rendkívül szokatlan döntést hozott négy nappal a balhés derbi után

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A török labdarúgó-bajnokság 10. fordulójában a címvédő Galatasaray 4-0-ra nyert a Konyaspor otthonában. Sallai Roland a Fenerbahce elleni balhés végjáték ellenére újra a Galata kezdőcsapatában volt, s a túloldalon is kezdett a magyar válogatott Tóth Rajmund. A török bajnokit minden bizonnyal Marco Rossi is figyelte, akinek a legutóbbi válogatottszünetben nélkülöznie kellett Sallai Rolandot.

Koczó Dávid
2026. 10. 30. 19:56
Sallai Rolandék vezetőedzője rendkívül szokatlan döntést hozott négy nappal a balhés derbi után
Sallai Roland csapattársai sorra iratkoztak fel a gólszerzők közé Tóth Rajmundék ellen, itt épp a Galatasaray csapatkapitánya, Yunus Akgün ünnepli a találatát Fotó: Anadolu via AFP/Serhat Cetinkaya

Yunus Akgün növelte kettőre a vendégek előnyét, aztán Tóth Rajmund fejelhetett volna gólt. Nem találta el jól a labdát, az viszont a Galatasaray védőjéről, Elmaliról viszont majdnem így is a kapuba pattant, Cakir kapus remek reflexszel akadályozta ezt meg.

Tóth a második félidőre már nem futott ki, az exújpesti Enisz Bardi foglalta el a helyét.

Sallai Roland csapata simán nyert

A második félidőben még gyorsabban lecsapott a Galatasaray: tíz perc alatt két gólt is szereztek a vendégek, Batrakov, majd a saját maga által kiharcolt büntetőből Rafael Leao is betalált.

Ekkor már Okan Buruk vezetőedző is úgy érezte, hogy csapata bebiztosította a három pontot, s tétmeccsen szintén példátlan döntésre szánta el magát: egyszerre használta ki mind az öt cseréjét.

Sallai nem volt a lecseréltek között, végigjátszotta a 4-0-s vendéggyőzelemmel zárult meccset, amelyen eldőlt, hogy a Galatasaray tíz forduló után is az első helyen áll majd a török bajnokságban, 25 ponttal. A Konyaspor maradt 8 ponton, így a forduló végére akár kieső helyre is csúszhat.

 

Sallai RolandGalatasarayTóth RajmundKonyasporMarco RossiSzóljon hozzá!

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