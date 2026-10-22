Edzője és az UEFA is Sallait dicsérte, az elfogadhatatlannak vélt hibája Rossi igazát erősíti

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A Galatasaray 4-2-re győzött a Lille vendégeként szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának harmadik fordulójában. A török csapat egyik legjobbja az osztályzatok alapján Franciaországban a gólpasszig is eljutott Sallai Roland volt, akinek a támadójátékát pozitív, míg a védekezését negatív kritikákkal illették.

Wiszt Péter
2026. 10. 22. 6:57
Sallai Roland gólpasszt adott Franciaországban Fotó: AFP/Sameer al-Doumy

A Galatasaray edzője jobbhátvédként erőlteti a magyar játékost

Sallai Roland a Transfermarkt adatbázisa alapján a Galatasaray-mezben eddig lejátszott kilencven mérkőzéséből 58. alkalommal futballozott jobbhátvédként, és már nem először érik őt kritikák a védekezésben nyújtott teljesítménye miatt. A 29 éves játékos ugyanakkor két évvel ezelőttig egyszer sem szerepelt jobb oldali védőként: előző klubjában, a német Freiburgban rendre jobbszélsőt játszott, ahogyan a magyar válogatottban Marco Rossi szövetségi kapitány is leginkább azon a poszton, esetleg balszélsőként vagy támadó középpályásként számított eddig Sallaira. A Lille elleni győzelem után akadt olyan szurkolói vélemény is, amely szerint a futballistát Buruknak is sokkal inkább előrébb kéne szerepeltetnie – a múlt és a válogatottbeli szerepkör alapján ez valóban nem lenne valóságtól elrugaszkodott ötlet.

A török bajnokságban éllovas Galatasaray hétfőn a Fenerbahcét fogadja a Süper Ligben, míg a BL alapszakaszát november 3-án a német Stuttgart ellen folytatja.

 

Bajnokok LigájaGalatasarayLilleSallai RolandSzóljon hozzá!

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Bánó Attila
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A tiszásokból nem lesz­nek pesti srácok

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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