Iraola megkapta a kérdést: játszhat-e Szoboszlai az Arsenal elleni rangadón?

Andoni Iraola a Bournemouth trénereként hat mérkőzést vívott meg az Arsenal ellen, három győzelemhez három vereség társult. Fotó: AFP/Paul Currie

Noha a spanyol vezetőedző Kerkez Milosra nem tért ki, azt megemlítette, hogy ismét több változást tervez szerdához képest. A 22 éves balhátvéd a szerdai pihentetése után jó eséllyel lehetőséget kap vasárnap, pláne mert eddig minden angol bajnokin pályára lépett az idényben. Szoboszlaihoz hasonlóan Kerkez mérlege is pozitív az Arsenal ellen a pályafutása során. A vendégektől eltiltás miatt Max Dowman biztosan hiányozni fog.

A Brighton és a Newcastle is visszavágna

Ami a forduló többi érdekesebb találkozóját illeti, a Manchester Unitednél a hét közben további bizalmat kapott Michael Carrick vezetőedző, akinek ezúttal a Stamford Bridge-en, a Chelsea otthonában kellene helyt állnia a szombati nyitányon. A sérült Tóth Alexet még hónapokig nélkülöző Bournemouth a Leeds Unitedet fogadja, míg az éllovas Manchester City a szerdai győztes tizenegyespárbaj után újból összecsap odahaza a tabellán harmadik Brightonnal. A hétfői záráson a Newcastle hazai pályán vághat vissza az Evertonnak a csütörtöki ligakupabeli vereségért.

Premier League, 9. forduló:

szombat:

Chelsea–Manchester United 13.30

Bournemouth–Leeds United 16.00

Brentford–Nottingham Forest 16.00

Coventry–Sunderland 16.00

Hull City–Ipswich Town 16.00

Manchester City–Brighton 16.00

Tottenham Hotspur–Crystal Palace 18.30

Aston Villa–Fulham 21.00

vasárnap:

Liverpool–Arsenal 17.30

hétfő: