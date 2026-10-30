Iraola megkapta a kérdést: játszhat-e Szoboszlai az Arsenal elleni rangadón?

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Az angol labdarúgó-bajnokság 9. fordulójának vasárnapi rangadóján a Liverpool a címvédő Arsenalt látja vendégül. A találkozót megelőző péntek délutáni sajtótájékoztatón a Vörösök vezetőedzője, Andoni Iraola kitért a sérülésből lábadozó Szoboszlai Dominik lehetséges játékára is.

Wiszt Péter
2026. 10. 30. 14:56
Iraola megkapta a kérdést: játszhat-e Szoboszlai az Arsenal elleni rangadón?
Szoboszlai Dominik az előző Liverpool–Arsenal-mérkőzésen győztes gólt szerzett Fotó: NurPhoto via AFP/MI News/Steven Halliwell
Andoni Iraola a Bournemouth trénereként hat mérkőzést vívott meg az Arsenal ellen, három győzelemhez három vereség társult
Andoni Iraola a Bournemouth trénereként hat mérkőzést vívott meg az Arsenal ellen, három győzelemhez három vereség társult. Fotó: AFP/Paul Currie

Noha a spanyol vezetőedző Kerkez Milosra nem tért ki, azt megemlítette, hogy ismét több változást tervez szerdához képest. A 22 éves balhátvéd a szerdai pihentetése után jó eséllyel lehetőséget kap vasárnap, pláne mert eddig minden angol bajnokin pályára lépett az idényben. Szoboszlaihoz hasonlóan Kerkez mérlege is pozitív az Arsenal ellen a pályafutása során. A vendégektől eltiltás miatt Max Dowman biztosan hiányozni fog.

A Brighton és a Newcastle is visszavágna

Ami a forduló többi érdekesebb találkozóját illeti, a Manchester Unitednél a hét közben további bizalmat kapott Michael Carrick vezetőedző, akinek ezúttal a Stamford Bridge-en, a Chelsea otthonában kellene helyt állnia a szombati nyitányon. A sérült Tóth Alexet még hónapokig nélkülöző Bournemouth a Leeds Unitedet fogadja, míg az éllovas Manchester City a szerdai győztes tizenegyespárbaj után újból összecsap odahaza a tabellán harmadik Brightonnal. A hétfői záráson a Newcastle hazai pályán vághat vissza az Evertonnak a csütörtöki ligakupabeli vereségért.

Premier League, 9. forduló:

szombat:

  • Chelsea–Manchester United 13.30
  • Bournemouth–Leeds United 16.00
  • Brentford–Nottingham Forest 16.00
  • Coventry–Sunderland 16.00
  • Hull City–Ipswich Town 16.00
  • Manchester City–Brighton 16.00
  • Tottenham Hotspur–Crystal Palace 18.30
  • Aston Villa–Fulham 21.00

vasárnap:

  • Liverpool–Arsenal 17.30

hétfő:

  • Newcastle United–Everton 21.00

 

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