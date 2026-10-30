Iraola megkapta a kérdést: játszhat-e Szoboszlai az Arsenal elleni rangadón?

Noha a spanyol vezetőedző Kerkez Milosra nem tért ki, azt megemlítette, hogy ismét több változást tervez szerdához képest. A 22 éves balhátvéd a szerdai pihentetése után jó eséllyel lehetőséget kap vasárnap, pláne mert eddig minden angol bajnokin pályára lépett az idényben. Szoboszlaihoz hasonlóan Kerkez mérlege is pozitív az Arsenal ellen a pályafutása során. A vendégektől eltiltás miatt Max Dowman biztosan hiányozni fog.
A Brighton és a Newcastle is visszavágna
Ami a forduló többi érdekesebb találkozóját illeti, a Manchester Unitednél a hét közben további bizalmat kapott Michael Carrick vezetőedző, akinek ezúttal a Stamford Bridge-en, a Chelsea otthonában kellene helyt állnia a szombati nyitányon. A sérült Tóth Alexet még hónapokig nélkülöző Bournemouth a Leeds Unitedet fogadja, míg az éllovas Manchester City a szerdai győztes tizenegyespárbaj után újból összecsap odahaza a tabellán harmadik Brightonnal. A hétfői záráson a Newcastle hazai pályán vághat vissza az Evertonnak a csütörtöki ligakupabeli vereségért.
Premier League, 9. forduló:
szombat:
- Chelsea–Manchester United 13.30
- Bournemouth–Leeds United 16.00
- Brentford–Nottingham Forest 16.00
- Coventry–Sunderland 16.00
- Hull City–Ipswich Town 16.00
- Manchester City–Brighton 16.00
- Tottenham Hotspur–Crystal Palace 18.30
- Aston Villa–Fulham 21.00
vasárnap:
- Liverpool–Arsenal 17.30
hétfő:
- Newcastle United–Everton 21.00