Két büntető után 16 tizenegyes az Anfielden, továbbjutott a Liverpool

Ami a másik, magyar érdekeltségű szerdai összecsapást érinti, a Bournemouth a sérült Tóth Alex nélkül látta vendégül a Bajnokok Ligája-főtáblás Aston Villát, és jutott tovább 3-0-s sikerrel. A címvédő Manchester City kétszer is hátrányban volt a Brighton ellen, végül tizenegyespárbajban mégis a legjobb nyolc közé került.
Angol Ligakupa, 4. forduló:
kedd:
- Bradford City (III.)–Peterborough United (III.) 2-0 (1-0)
- Fleetwood Town (IV.)–Arsenal 1-1 (1-0) – tizenegyesekkel 5-3
szerda:
- Liverpool–Chelsea 1-1 (1-1) – tizenegyesekkel 6-5
- Manchester City–Brighton 2-2 (1-1) – tizenegyesekkel 4-3
- Bournemouth–Aston Villa 3-0 (1-0)
- Fulham–Crystal Palace 0-1 (0-1)
- Sunderland–Brentford 3-2 (3-1)
csütörtök:
- Everton–Newcastle United 20.45