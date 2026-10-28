Két büntető után 16 tizenegyes az Anfielden, továbbjutott a Liverpool

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A rekordgyőztes Liverpool magyar játékosai nélkül fogadta a Chelsea labdarúgócsapatát az angol Ligakupa 4. fordulójában. Az első félidő végén tizenegyesből szereztek vezetést a vendégek, de a Vörösök még a szünet előtt szintén büntetőből egyenlítettek. Több gól nem esett a rendes játékidőben, jöhetett a szétlövés, amelyben a Liverpool bizonyult jobbnak, így a Chelsea búcsúzott.

Wiszt Péter
2026. 10. 28. 23:13
Két büntető után 16 tizenegyes az Anfielden, továbbjutott a Liverpool
Wesley Fofana kezezése után Cody Gakpo tizenegyesből szerzett gólt a Liverpoolnak a Chelsea ellen Fotó: AFP/Darren Staples

Ami a másik, magyar érdekeltségű szerdai összecsapást érinti, a Bournemouth a sérült Tóth Alex nélkül látta vendégül a Bajnokok Ligája-főtáblás Aston Villát, és jutott tovább 3-0-s sikerrel. A címvédő Manchester City kétszer is hátrányban volt a Brighton ellen, végül tizenegyespárbajban mégis a legjobb nyolc közé került.

Angol Ligakupa, 4. forduló:

kedd:

szerda:

  • Liverpool–Chelsea 1-1 (1-1) – tizenegyesekkel 6-5
  • Manchester City–Brighton 2-2 (1-1) – tizenegyesekkel 4-3
  • Bournemouth–Aston Villa 3-0 (1-0)
  • Fulham–Crystal Palace 0-1 (0-1)
  • Sunderland–Brentford 3-2 (3-1)

csütörtök:

 

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