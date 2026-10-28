Két büntető után 16 tizenegyes az Anfielden, továbbjutott a Liverpool

Ami a másik, magyar érdekeltségű szerdai összecsapást érinti, a Bournemouth a sérült Tóth Alex nélkül látta vendégül a Bajnokok Ligája-főtáblás Aston Villát, és jutott tovább 3-0-s sikerrel. A címvédő Manchester City kétszer is hátrányban volt a Brighton ellen, végül tizenegyespárbajban mégis a legjobb nyolc közé került.

Angol Ligakupa, 4. forduló:

kedd:

szerda:

Liverpool–Chelsea 1-1 (1-1) – tizenegyesekkel 6-5

Manchester City–Brighton 2-2 (1-1) – tizenegyesekkel 4-3

Bournemouth–Aston Villa 3-0 (1-0)

Fulham–Crystal Palace 0-1 (0-1)

Sunderland–Brentford 3-2 (3-1)

csütörtök: