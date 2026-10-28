A negyedosztályú csapat úgy verte a Premier League bajnokát, hogy a szabályt sem ismerte

A meccs után Matt Lawlor, a Fleetwood vezetőedzője a Sky Sportsnak elárulta, hogy csapata egyáltalán nem készült külön a tizenegyespárbajra.

Őszinte leszek, egyetlenegyszer sem gyakoroltuk a tizenegyeseket. Nem fogok úgy tenni, mintha valami aprólékosan kidolgozott tervünk lett volna, mert nem volt. A fiúk maguk oldották meg. Egy 19 éves belső védő rúgta az utolsót, és kicsit aggódtam, amikor elindult a labda felé, de Conor bízott magában

– mondta Lawlor.

A The Independent beszámolójából egy még meghökkentőbb részlet is kiderült. A Fleetwood edzője azt hitte, hogy a rendes játékidő után hosszabbítás következik, és csak az egyik segítője figyelmeztette arra, hogy a Ligakupa ezen szakaszában döntetlen esetén azonnal tizenegyesek döntenek.

– Azt gondoltam, te jó ég, hála istennek! – idézte fel nevetve a pillanatot.

Matt Lawlor, az Arsenal-verő Fleetwood edzője Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Lawlor a történelmi siker után alig találta a szavakat.

– El sem tudom hinni. A klub történetének legnagyobb estéje volt ez, hiszen Premier League bajnoka érkezett hozzánk, és valahogy sikerült legyőznünk. Nem vagyunk annyira nagyképűek, hogy azt gondoljuk, játékban felülmúlhatjuk az ország legjobb csapatát. Tudtuk, hogy szerencsére is szükségünk lesz, le kell zárnunk a területeket, és meg kell akadályoznunk, hogy helyzeteket alakítsanak ki.

Az elbukó Arsenal edzője, Arteta a futball szépségéről beszélt

Mikel Arteta érthetően csalódottan értékelt a mérkőzés után, ugyanakkor nem volt hajlandó az Arsenal játékosainak a hozzáállását kritizálni.

– Nagyon szomorú nap ez számunkra. Egyáltalán nem tudom kritizálni a játékosok hozzáállását, mert mindenki megtette, amit ezen a szinten elvárhatunk tőle. Rengeteget birtokoltuk a labdát, sok helyzetünk és lövésünk volt, de ha el akarjuk kerülni, hogy tizenegyesek döntsenek, akkor ki kell használnunk ezeket a lehetőségeket. Mi ezt nem tettük meg – mondta a Sky Sportsnak.

A spanyol szakember szerint az Arsenal fölénye alapján három, négy vagy akár öt gólt is szerezhetett volna, de nem tette, így a Fleetwoodnak megmaradt az esélye a továbbjutásra.

– Ez a futball, és ez a sorozat szépsége is, különösen ebben az országban. Számunkra azonban nagyon szomorú nap ez. Gratulálnunk kell az ellenfélnek – fogalmazott Arteta.