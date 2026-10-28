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A negyedosztályú csapat úgy verte a Premier League bajnokát, hogy a szabályt sem ismerte

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Az angol Ligakupa történetének egyik legnagyobb meglepetését okozta a negyedosztályú Fleetwood Town, amely tizenegyesekkel kiejtette a címvédő Arsenalt. Mikel Arteta együttese hiába játszott óriási fölényben, a továbbjutást nem tudta kiharcolni, ráadásul egy kiállítás is borzolta a kedélyeket. A Premier League-bajnok Arsenalt kiejtő győztes csapat edzője a lefújás után elképesztő részleteket árult el: nemcsak a tizenegyeseket nem gyakorolták, de még azzal sem volt tisztában, hogy a Ligakupában nincs hosszabbítás.

Szalay Attila
2026. 10. 28. 8:51
A negyedosztályú csapat úgy verte a Premier League bajnokát, hogy a szabályt sem ismerte
A Fleetwood Town győzött az Arsenal ellen Fotó: DARREN STAPLES Forrás: AFP

A meccs után Matt Lawlor, a Fleetwood vezetőedzője a Sky Sportsnak elárulta, hogy csapata egyáltalán nem készült külön a tizenegyespárbajra.

Őszinte leszek, egyetlenegyszer sem gyakoroltuk a tizenegyeseket. Nem fogok úgy tenni, mintha valami aprólékosan kidolgozott tervünk lett volna, mert nem volt. A fiúk maguk oldották meg. Egy 19 éves belső védő rúgta az utolsót, és kicsit aggódtam, amikor elindult a labda felé, de Conor bízott magában

– mondta Lawlor.

A The Independent beszámolójából egy még meghökkentőbb részlet is kiderült. A Fleetwood edzője azt hitte, hogy a rendes játékidő után hosszabbítás következik, és csak az egyik segítője figyelmeztette arra, hogy a Ligakupa ezen szakaszában döntetlen esetén azonnal tizenegyesek döntenek.

– Azt gondoltam, te jó ég, hála istennek! – idézte fel nevetve a pillanatot.

Matt Lawlor, az Arsenal-verő Fleetwood edzője
Matt Lawlor, az Arsenal-verő Fleetwood edzője Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Lawlor a történelmi siker után alig találta a szavakat.

– El sem tudom hinni. A klub történetének legnagyobb estéje volt ez, hiszen Premier League bajnoka érkezett hozzánk, és valahogy sikerült legyőznünk. Nem vagyunk annyira nagyképűek, hogy azt gondoljuk, játékban felülmúlhatjuk az ország legjobb csapatát. Tudtuk, hogy szerencsére is szükségünk lesz, le kell zárnunk a területeket, és meg kell akadályoznunk, hogy helyzeteket alakítsanak ki.

Az elbukó Arsenal edzője, Arteta a futball szépségéről beszélt

Mikel Arteta érthetően csalódottan értékelt a mérkőzés után, ugyanakkor nem volt hajlandó az Arsenal játékosainak a hozzáállását kritizálni.

– Nagyon szomorú nap ez számunkra. Egyáltalán nem tudom kritizálni a játékosok hozzáállását, mert mindenki megtette, amit ezen a szinten elvárhatunk tőle. Rengeteget birtokoltuk a labdát, sok helyzetünk és lövésünk volt, de ha el akarjuk kerülni, hogy tizenegyesek döntsenek, akkor ki kell használnunk ezeket a lehetőségeket. Mi ezt nem tettük meg – mondta a Sky Sportsnak.

A spanyol szakember szerint az Arsenal fölénye alapján három, négy vagy akár öt gólt is szerezhetett volna, de nem tette, így a Fleetwoodnak megmaradt az esélye a továbbjutásra.

– Ez a futball, és ez a sorozat szépsége is, különösen ebben az országban. Számunkra azonban nagyon szomorú nap ez. Gratulálnunk kell az ellenfélnek – fogalmazott Arteta.

A vereség mellett a vezetőedzőnek Max Dowman kiállítása miatt is magyarázkodnia kellett. A televíziós felvételeken látszott, hogy a játékoskijáró felé tartó fiatalnak mondott valamit. Arteta a történtekre reagálva annyit mondott, hogy Dowmannak olyasmit említett, amiről már a mérkőzés előtt is beszéltek. Hangsúlyozta, hogy csapatát előre felkészítették a várható kemény játékra, és arra is, hogy érzelmileg kontrollálniuk kell az ilyen helyzeteket.

Mindenesetre a 2012-ben még az angol profi ligákon kívül szereplő, amatőr Fleetwood – ahonnan akkor igazolt a Leicester Citybe az angol futball valószerűtlen hőse, Jamie Vardy – először jutott be az angol Ligakupa negyeddöntőjébe. Szerda este a sorozat nyolcaddöntőjében a Liverpool a Chelsea-t fogadja : Szoboszlai Dominik játéka erősen kérdéses a sérülése miatt, Kerkez Milos pedig sárga lap esetén a negyeddöntőről maradna le.

Arsenal FCAngol LigakupaMikel ArtetaFleetwood TownJamie VardySzóljon hozzá!

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