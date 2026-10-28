Szoboszlai és Wirtz eltérő helyzetben a Liverpool mérkőzése előtt

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Szerda este az angol Ligakupa nyolcaddöntőjében a Liverpool a Chelsea-t fogadja. Szoboszlai Dominik játéka erősen kérdéses a sérülése miatt, a Liverpool másik magyarja, Kerkez Milos sárga lap esetén a negyeddöntőről maradna le.

Koczó Dávid
2026. 10. 28. 5:47
Szoboszlai és Wirtz eltérő helyzetben a Liverpool mérkőzése előtt
Úgy tűnik, Florian Wirtz előbb veheti újra a pálya felé az irányt, mint Szoboszlai Dominik Fotó: AFP/Kamil Krzaczynski

A szakember Szoboszlai pályára lépését sem zárta ki, de nem tartotta valószínűnek. Különösen figyelembe véve Iraola múlt heti szavait, hogy nem akarja újra elsiettetni a magyar középpályás visszatérését, továbbra is arra van nagyobb esély, hogy Szoboszlai majd a hétvégén, az Arsenal elleni bajnoki rangadón lép pályára.

Kerkez a Liverpool negyeddöntőjéről maradhat le

A Vörösök másik magyar játékosa, Kerkez Milos egészséges, de Iraolának vele kapcsolatban is van mérlegelnivalója. Ha Kerkez a Chelsea ellen sárga lapot kap, a Liverpool továbbjutása esetén is lemarad a ligakupa-negyeddöntőről.

A mérkőzés a Chelsea vezetőedzője miatt is pikáns lesz: Xabi Alonso a Liverpool korábbi játékosa, s a Vörösök szurkolói közül sokan szívesen látták volna őt Arne Slot utódjaként.

 

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