Szoboszlai és Wirtz eltérő helyzetben a Liverpool mérkőzése előtt

A szakember Szoboszlai pályára lépését sem zárta ki, de nem tartotta valószínűnek. Különösen figyelembe véve Iraola múlt heti szavait, hogy nem akarja újra elsiettetni a magyar középpályás visszatérését, továbbra is arra van nagyobb esély, hogy Szoboszlai majd a hétvégén, az Arsenal elleni bajnoki rangadón lép pályára.

Kerkez a Liverpool negyeddöntőjéről maradhat le

A Vörösök másik magyar játékosa, Kerkez Milos egészséges, de Iraolának vele kapcsolatban is van mérlegelnivalója. Ha Kerkez a Chelsea ellen sárga lapot kap, a Liverpool továbbjutása esetén is lemarad a ligakupa-negyeddöntőről.

A mérkőzés a Chelsea vezetőedzője miatt is pikáns lesz: Xabi Alonso a Liverpool korábbi játékosa, s a Vörösök szurkolói közül sokan szívesen látták volna őt Arne Slot utódjaként.