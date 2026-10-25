A Bundesliga-videó készítői jóindulatúan a kapusok nevét nem tüntette fel, de mi kétszer is felismerhetjük a videóban szenvedő félként a Gulácsi Pétert, a 48. és a 62. perchez tartozó gólnál, utóbbinál Serge Gnabry – akkor még Hoffenheim-játékosként – a kezdőkörtől ívelt a lipcsei kapuba.
Szoboszlai kikapott Haalandtól, Wirtz mindkettejük előtt
A Bundesliga e hétvégi fordulója előtt különleges videót tett közzé: a bajnokság történetének 90 csodás gólját gyűjtötték össze benne, minden játékpercből a legszebbet. Magyar gólszerző is került a listára, Schäfer András személyében, Szoboszlai Dominik viszont lemaradt róla, Erling Haaland legyőzte. Szoboszlai mostani klubtársa, Florian Wirtz góllal és gólpasszal is szerepel az összeállításban, Gulácsi Péter viszont vélhetően nem bánta volna, ha kimarad belőle.
Persze Gulácsi még mindig kevésbé bánhatja a videót, mint Neuer, akinek a bakijával kezdődik az összeállítás vagy éppen Oliver Kahn, aki Gulácsinál is többször került a videóba.
Gólszerzőként ketten tudtak duplázni: Claudio Pizarro és Robert Lewandowski két játékperc legszebb Bundesliga-góljával is büszkéledhet.
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