Szoboszlai kikapott Haalandtól, Wirtz mindkettejük előtt

A Bundesliga-videó készítői jóindulatúan a kapusok nevét nem tüntette fel, de mi kétszer is felismerhetjük a videóban szenvedő félként a Gulácsi Pétert, a 48. és a 62. perchez tartozó gólnál, utóbbinál Serge Gnabry – akkor még Hoffenheim-játékosként – a kezdőkörtől ívelt a lipcsei kapuba.