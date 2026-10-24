Kétszer villant a piros lap a kiválóan játszó Schäfer András Bundesliga-meccsén

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A Bundesliga hetedik fordulójában az RB Leipzig 4-0-ra nyert az Elversberg ellen, míg az Union Berlin 1-1-es döntetlent ért el az Augsburg otthonában. Willi Orbán a lipcsei, Schäfer András a berlini csapatban játszotta végig a találkozót, mindkét magyar jó teljesítményt nyújtott. Az Union a pontszerzés ellenére kieső helyre csúszott a Bundesliga tabelláján.

Koczó Dávid
2026. 10. 24. 18:02
A korai piros lap meghatározta az Union Berlin Bundesliga-meccsét, Schäfer András jó játékkal reagált a nehéz helyzetre Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Harry Langer

Az Union Berlin viszont a pontszerzés ellenére kieső, 17. helyről várja a folytatást, miután a Paderborn a Hamburg elleni győzelmével Schäferék elé ugrott.

Hogy játszottak a Bundesliga magyar játékosai?

Willi Orbán esetében papírforma, hogy végigjátszotta klubja találkozóját, ezúttal is a lipcseiek legjobbjai közé tartozott, s a cserepadon hagyott Raum hiányában több mint egy év után ismét a magyar védő volt az RB Leipzig csapatkapitánya.

Schäfer András viszont mindössze másodszor volt a teljes kilencven percen át a pályán az idényben, s ezúttal az eredmenyek.com adatalapú osztályzatai alapján az Union legjobbja volt.

A Bundesliga-összeállítás alapján a bajnokság történetének legszebb 54. perces gólját Schäfer András lőtte

 

Schäfer AndrásWilli OrbánRB LeipzigUnion BerlinBundesligaSzóljon hozzá!

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