Lewandowski érkezését kezdik megbánni Amerikában, és nem ő az egyetlen

Robert Lewandowski rossz formában van a Chicago Fire-nél

A Barcelonától érkezett Lewandowski 15 összecsapáson hat gólt és három gólpasszt jegyzett, ami önmagában nem csapnivaló, ám a korábbi – jóval erősebb – gárdáiban mutatott mérlegéhez képest egyértelműen gyengébb. Pláne, hogy a 38 éves lengyel csatár az elmúlt másfél hónapban egyszer sem talált be a bajnokságban.

Ez már szúrja a chicagóiak szemét, ahogyan az is, hogy

még mindig az a Hugo Cuypers vezeti a házi góllövőlistát, aki júliusban épp Lewandowski érkezése miatt távozott Mexikóba.

A belga válogatott center az évad első felében 11 bajnokin 13 gólig jutott, és egy helyi lap visszasírja az ő teljesítményét.

– Robert Lewandowski szerződtetése a Chicago Fire csapatához kezd hibának tűnni. Egy olyan támadó esetében, aki arról ismert, hogy rendszeresen betalál, a statisztikák jóval elmaradnak a nevéhez fűződő elvárásoktól.

A legfőbb problémát a helyzetkihasználás jelenti, amely korábban az egyik legnagyobb erőssége volt

– fogalmazott a portálon Ignacio Ravanan szakíró. – A Lewandowskival kapcsolatos chicagói tervek egyelőre nem hozzák azokat az eredményeket, amelyeket a szurkolók vártak. A csatár kevésbé tűnik hatékonynak és határozottnak, mint a korábbi években, formája pedig elmarad attól a szinttől, amelyet a Bayern Münchennél nyújtott játéka során megszokhattunk – írta. Azt már csak mi tesszük hozzá: a Barcelona Robert Lewandowski nélkül eddig 12 tétmérkőzésen ötven gólt szerzett a mostani idényben.

Nikolics Nemanja egykori csapata, a Chicago Fire magyar idő szerint vasárnap hajnalban Atlantában lép pályára, a párharc során Lewandowski és Embolo is bebizonyíthatja, hogy nem felejtett még el gólt lőni.