Lewandowski érkezését kezdik megbánni Amerikában, és nem ő az egyetlen

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A végéhez közeledik az észak-amerikai profi labdarúgóliga alapszakasza, több csapat már be is biztosította a helyét a rájátszásban. Nyáron több, korábban európai topcsapatoknál szerepelt játékos igazolt az MLS-be, közülük azonban Antoine Griezmann az egyetlen, aki tényleg kimagasló teljesítményt nyújt az Egyesült Államokban is. Mások mellett Robert Lewandowski sem találja még a helyét, a lengyel csatárról nincsenek is igazán jó véleménnyel.

Wiszt Péter
2026. 10. 24. 11:41
A Chicago Fire már sorozatban hét MLS-mérkőzésnél jár Robert Lewandowski-gól nélkül Fotó: Getty Images via AFP/Geoff Stellfox

Robert Lewandowski rossz formában van a Chicago Fire-nél

A Barcelonától érkezett Lewandowski 15 összecsapáson hat gólt és három gólpasszt jegyzett, ami önmagában nem csapnivaló, ám a korábbi – jóval erősebb – gárdáiban mutatott mérlegéhez képest egyértelműen gyengébb. Pláne, hogy a 38 éves lengyel csatár az elmúlt másfél hónapban egyszer sem talált be a bajnokságban.

Ez már szúrja a chicagóiak szemét, ahogyan az is, hogy 

még mindig az a Hugo Cuypers vezeti a házi góllövőlistát, aki júliusban épp Lewandowski érkezése miatt távozott Mexikóba. 

A belga válogatott center az évad első felében 11 bajnokin 13 gólig jutott, és egy helyi lap visszasírja az ő teljesítményét.

– Robert Lewandowski szerződtetése a Chicago Fire csapatához kezd hibának tűnni. Egy olyan támadó esetében, aki arról ismert, hogy rendszeresen betalál, a statisztikák jóval elmaradnak a nevéhez fűződő elvárásoktól. 

A legfőbb problémát a helyzetkihasználás jelenti, amely korábban az egyik legnagyobb erőssége volt

fogalmazott a portálon Ignacio Ravanan szakíró. – A Lewandowskival kapcsolatos chicagói tervek egyelőre nem hozzák azokat az eredményeket, amelyeket a szurkolók vártak. A csatár kevésbé tűnik hatékonynak és határozottnak, mint a korábbi években, formája pedig elmarad attól a szinttől, amelyet a Bayern Münchennél nyújtott játéka során megszokhattunk – írta. Azt már csak mi tesszük hozzá: a Barcelona Robert Lewandowski nélkül eddig 12 tétmérkőzésen ötven gólt szerzett a mostani idényben.

Nikolics Nemanja egykori csapata, a Chicago Fire magyar idő szerint vasárnap hajnalban Atlantában lép pályára, a párharc során Lewandowski és Embolo is bebizonyíthatja, hogy nem felejtett még el gólt lőni.

 

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