BL-meccsek most Franciaországban? Sallai Rolandék ellenfelének szurkolói boltját is szétverték

– Szóba került különböző események, akár futballmeccsek elhalasztása is, de ez nem érinti a PSG és a Barcelona mérkőzését – mondta hétfőn a belügyminiszter, annak ellenére, hogy a rendőrségi szakszervezet képviselője kérte a BL-rangadó halasztását.

A párizsi rendőrségnek bőven van rossz tapasztalata PSG-meccsekkel, májusban a BL-győzelmet ünnepelték azzal a klub egyes szurkolói, hogy rongáltak a fővárosban, s még a rendőrség helyi központját is megtámadták.

A zavargások ellenére azonban az a hivatalos álláspont, hogy lesz BL-meccs a héten Párizsban és Lille-ben is. Ugyanakkor a múlt héten, éppen a Konferencialigában már volt szükség gyors UEFA-beavatkozásra: az Egnatia hazai meccsét a találkozó napján helyezték át Tiranából Elbasanba az albán fővárosbeli zavargások miatt.

A többi francia klub – a Bajnokok Ligájában a Lens, az Európa-ligában a Marseille, a Rennes és a Lyon – idegenben vív nemzetközi meccset a héten, a Konferencialigában a Monaco képviseli a francia ligarendszert.