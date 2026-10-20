Rendkívüli

Egy napot várni kellett arra, hogy a legfontosabb számokat elmondja Magyar Péter

Rendkívüli

Baka András kisebbségben: ezt gondolják a magyarok az '56-os sortűzekről

BL-meccsek most Franciaországban? Sallai Rolandék ellenfelének szurkolói boltját is szétverték

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A héten folytatódik a labdarúgó Bajnokok Ligája. A harmadik BL-forduló legnagyobb rangadója a címvédő PSG és az idényben eddig minden porondon hibátlan Barcelona kedd esti összecsapása lesz, amelyet a franciaországi zavargások ellenére megrendeznek. Szerdán Sallai Roland klubja, a Galatasaray is Franciaországban, a Lille vendégeként játszik BL-mérkőzést.

Koczó Dávid
2026. 10. 20. 8:51
Nem véletlenül vetődött fel, hogy kellene-e most BL-mérkőzést játszani Párizsban Fotó: Hans Lucas via AFP/Raphael Hulleu

– Szóba került különböző események, akár futballmeccsek elhalasztása is, de ez nem érinti a PSG és a Barcelona mérkőzését – mondta hétfőn a belügyminiszter, annak ellenére, hogy a rendőrségi szakszervezet képviselője kérte a BL-rangadó halasztását.

A párizsi rendőrségnek bőven van rossz tapasztalata PSG-meccsekkel, májusban a BL-győzelmet ünnepelték azzal a klub egyes szurkolói, hogy rongáltak a fővárosban, s még a rendőrség helyi központját is megtámadták. 

A zavargások ellenére azonban az a hivatalos álláspont, hogy lesz BL-meccs a héten Párizsban és Lille-ben is. Ugyanakkor a múlt héten, éppen a Konferencialigában már volt szükség gyors UEFA-beavatkozásra: az Egnatia hazai meccsét a találkozó napján helyezték át Tiranából Elbasanba az albán fővárosbeli zavargások miatt.

A többi francia klub – a Bajnokok Ligájában a Lens, az Európa-ligában a Marseille, a Rennes és a Lyon – idegenben vív nemzetközi meccset a héten, a Konferencialigában a Monaco képviseli a francia ligarendszert.

 

zavargásokPSGBajnokok LigájaFC BarcelonaSallai RolandSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelektámogatás

Máris támogatást kér híveitől Fekete Győr András, a nagy mulattató

Pilhál György avatarja

Kenetteljes bejegyzéssel jelentkezett közösségi oldalán a Momentum korábbi elnöke.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu