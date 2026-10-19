Marco Rossi válaszolt a liverpooli kritikára Szoboszlai kapcsán – Csányi Sándor visszakérdezett

Rossi szerint Szoboszlai hozzáállása különösen értékes a válogatottban, hiszen bár sokan tőle várják a mérkőzéseket eldöntő megmozdulásokat, ez nem sikerülhet mindig. Rossi számára fontosabb, ahogyan a Liverpool játékosa a csapatért dolgozik.

Marco Rossi elárulta, hogy Csányi Sándor már visszakérdezett

A szövetségi kapitány jövője különösen az első két Nemzetek Ligája-mérkőzés után került a figyelem középpontjába, amikor a magyar válogatott mindössze egy ponttal állt. A Grúzia elleni találkozó előtt aztán Csányi Sándor személyesen látogatta meg Rossit Telkiben, és ismét megerősítette, hogy bízik benne.

– Nagyon nagyra értékeltem. Csányi Sándor azok közé tartozik, akik mindig bíztak bennem. Mindig! Ismét elmondta, amit korábban már többször is hangsúlyozott – idézte fel a kapitány.