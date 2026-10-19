Marco Rossi válaszolt a liverpooli kritikára Szoboszlai kapcsán – Csányi Sándor visszakérdezett

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Marco Rossi szerint Szoboszlai Dominik nem sérülten, hanem fáradtan tért vissza a Liverpoolhoz a magyar válogatottól, és a játékos maga akart mind a négy Nemzetek Ligája-mérkőzésen pályára lépni. A szövetségi kapitány a Nemzeti Sportnak adott interjújában a távozásáról szóló találgatásokra is reagált. Rossi azt is elárulta, mit kérdezett tőle Csányi Sándor, amikor az MLSZ elnöke ismét biztosította a bizalmáról.

Szalay Attila
2026. 10. 19. 8:56
Marco Rossi és Szoboszlai Dominik
Marco Rossi és Szoboszlai Dominik Fotó: Mirkó István

Rossi szerint Szoboszlai hozzáállása különösen értékes a válogatottban, hiszen bár sokan tőle várják a mérkőzéseket eldöntő megmozdulásokat, ez nem sikerülhet mindig. Rossi számára fontosabb, ahogyan a Liverpool játékosa a csapatért dolgozik.

Marco Rossi elárulta, hogy Csányi Sándor már visszakérdezett

A szövetségi kapitány jövője különösen az első két Nemzetek Ligája-mérkőzés után került a figyelem középpontjába, amikor a magyar válogatott mindössze egy ponttal állt. A Grúzia elleni találkozó előtt aztán Csányi Sándor személyesen látogatta meg Rossit Telkiben, és ismét megerősítette, hogy bízik benne.

– Nagyon nagyra értékeltem. Csányi Sándor azok közé tartozik, akik mindig bíztak bennem. Mindig! Ismét elmondta, amit korábban már többször is hangsúlyozott – idézte fel a kapitány.

Arra a kérdésre, hogy szüksége volt-e újra hallani az MLSZ elnökének támogatását, Rossi egy sokatmondó részletet is elárult.

Egy ponton ő maga is megkérdezte: Miért kell ezt újra és újra elmondanom neked? Ezzel a maga kedves, szimpatikus módján ismét biztosított a bizalmáról. De pontosan tudom, hogyan működik a futball. Vannak írott és íratlan szabályai. Ha egy csapat huzamosabb ideig nem nyer, változásra van szüksége, amit az edző cseréjével a legkönnyebb elérni.

Rossi szerint a munkáját érő kritikák nem mindig tükrözik a válogatott tényleges eredményeit. Emlékeztetett rá, hogy a legutóbbi tizenöt mérkőzésből mindössze hármat veszített el a csapat, az Írország elleni 3-2-es hazai vereség azonban továbbra is meghatározza a közvélemény megítélését.

– Tudom, hogy vannak, akik szerint a Magyar Labdarúgó-szövetségnek váltania kellene. De azt is tudom, hogy legalább ugyanennyien, talán még többen szeretnék, ha folytatnám a munkát. Ilyen a futball, ezzel együtt kell élnem – fogalmazott.

A kapitány dilemmája: az a legjobb, ha visszajutunk az A-ligába?

A Nemzetek Ligájában hátralévő két mérkőzésről Rossi elmondta, hogy a magyar válogatott saját kezében tartja a sorsát: ha Grúziában legalább döntetlent játszik, majd legyőzi Észak-Írországot, feljuthat az A-ligába. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az elitbe visszakerülve ismét a világ legerősebb válogatottjaival kellene megmérkőzni, ami újabb vereségeket és kritikákat hozhatna.

– Akkor felteszem a kérdést: biztos, hogy Magyarországnak az a legjobb, ha visszajutunk az A-ligába? – vetette fel Rossi, aki szerint a közvélemény gyakran megfeledkezik arról, amikor a magyar válogatott a nála lényegesen erősebb ellenfelekkel szemben ér el jó eredményt.

 

Marco RossiCsányi Sándormagyar labdarúgó–válogatottSzoboszlai DominikLiverpool FCSzóljon hozzá!

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