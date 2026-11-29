Videón a drámai pillanat, amikor az erős földrengés miatt átstartolásra utasítják a leszálló repülőjáratot
Földet érés előtt rázta meg egy 5,0-s magnitúdójú földrengés a Los Angeles-i nemzetközi repülőteret helyi idő szerint szombat délelőtt, ezért a légiforgalmi irányítás az utolsó pillanatban megszakíttatta a Delta Air Lines egyik utasszállítójának leszállását, látványos videó készült az esetről.
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