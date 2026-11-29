A két minisztérium adatai eltérő képet mutatnak, de egy közös problémára mindenképpen ráirányítják a figyelmet: a vállalkozásoknak nem minden esetben sikerül időben hozzájutniuk a minisztériumokkal szembeni követeléseikhez. Különösen aggályos a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium esetében a hat, több mint három hónapja rendezetlen számla, miközben a külügyi tárcánál a késedelmesen kifizetett számlák összege önmagában is meghaladta a hatszázmillió forintot.
Súlyos fizetési problémák két minisztériumnál, több százmillióval csúsznak a kifizetések
Több mint 633 millió forint értékben rendezett késedelmesen számlákat a Külgazdasági és Külügyminisztérium, miközben a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumnál csaknem 93 millió forintnyi lejárt tartozás maradt kifizetetlenül. A két tárca adatszolgáltatása alapján a vállalkozók nem minden esetben jutottak hozzá időben az őket megillető pénzhez.
Borítókép: A Tisza-kormány (Forrás: Facebook/Péter Magyar)
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