A két minisztérium adatai eltérő képet mutatnak, de egy közös problémára mindenképpen ráirányítják a figyelmet: a vállalkozásoknak nem minden esetben sikerül időben hozzájutniuk a minisztériumokkal szembeni követeléseikhez. Különösen aggályos a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium esetében a hat, több mint három hónapja rendezetlen számla, miközben a külügyi tárcánál a késedelmesen kifizetett számlák összege önmagában is meghaladta a hatszázmillió forintot.