„Bálint, nézd meg alaposabban ezt az ábrát!” – Török Gábor visszaszólt Ruff Bálintnak
Komoly csörte ki csütörtök este Török Gábor politikai elemző és Ruff Bálint, a Tisza-kormány Miniszterelnökséget vezető minisztere között. Miután Ruff egy interjúban név szerint bírálta Török korábbi előrejelzéseit és rendszerváltás-szkepticizmusát, az elemző a Facebook-oldalán szúrt oda a kancelláriaminiszternek: szerinte Ruff rosszul olvasta le a népszerűségi görbéket, a két kormány támogatottsága ugyanis kísértetiesen hasonlóan alakult a választások utáni első hónapokban.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en