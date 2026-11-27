Karácsony Gergely akkor azzal reagált az adatok nyilvánosságra kerülésére, hogy a tanácsadók tényleges hivatali feladatokat látnak el, és ebbe a foglalkoztatási kategóriába a közgyűlési frakciók munkatársai is beletartoznak.

A mostani leépítés fényében azonban indokolt tisztázni, hogy azóta miként alakultak ezek a kiadások, és a főpolgármester saját apparátusán is hajlandó-e takarékoskodni.

Kérdéseket küldtünk a Városházának

Lapunk megkereste a Főpolgármesteri Hivatalt, egyebek mellett arra várva választ, hogy mivel indokolják a hivatali létszám elmúlt években tapasztalt növekedését, illetve miért csak most került sor ilyen mértékű racionalizálásra.

Megkérdeztük azt is, hogy jelenleg hány tanácsadót és főtanácsadót foglalkoztatnak a Városházán, mennyibe kerül az adófizetőknek a bérezésük, valamint érinti-e a leépítés Karácsony Gergely tanácsadóit és kabinetjének munkatársait.

Arra is kíváncsiak vagyunk, hogy mely szervezeti egységeknél terveznek elbocsátásokat, illetve a végkielégítések költségeit is figyelembe véve mekkora megtakarítást remélnek az intézkedéstől 2027-ben.

Amennyiben válaszol a főváros, beszámolunk róla.