Tarr Zoltánék kihátrálnának Nagy Ervin mögül, indul az eljárás
A kulturális támogatások elosztása körül kirobbant botrány következtében még a pénzek folyósítása előtt felülvizsgálja a teljes döntési folyamatot Tarr Zoltán minisztériuma. Bár a tárcavezető továbbra is szakmailag megalapozottnak nevezte a támogatások odaítélését, a kifizetések előtt újabb vizsgálatot rendelt el.
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