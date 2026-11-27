Néhány másodpercen múlt minden: újabb részletek derültek ki a mezőkövesdi vonatbalesetről
Kamerafelvételek segíthetnek tisztázni a mezőkövesdi vonatbaleset körülményeit, amelyben életveszélyesen megsérült egy fiatal egyetemista. A MÁV jelentéséből újabb részletek derültek ki a tragikus másodpercekről, miközben a Fidesz Vitézy Dávid közlekedési miniszter soron kívüli parlamenti bizottsági meghallgatását kezdeményezte.
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