Fegyverexportról szavaznak Svájcban: Ukrajna is bejöhet a képbe, ha lazítanak?
Vasárnap népszavazáson döntenek a svájciak a fegyverexport szabályainak megváltoztatásáról: a kormány azzal érvel, hogy a jelenlegi korlátozások gyengítik az ország biztonságát, míg az ellenzők a szigorú feltételek fellazulása miatt aggódnak.
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