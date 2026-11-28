Októberben mondott le a köztestület első elnöke

A 2014-ben létrehozott Nemzeti Pedagógus Kar feladatai közé tartozott a köznevelést és a pedagógusképzést érintő jogszabályok véleményezése és szakmai javaslatok kidolgozása. Horváth Péter, a kar első elnöke nyáron lapunknak is kifejtette álláspontját a pedagógusok teljesítményalapú bérezéséről, októberben pedig több mint tizenkét év után lemondott. A szervezet vezetését átmenetileg Rázsi Botond Miklós alelnök vette át. A most benyújtott törvénycsomag a köztestület megszüntetése mellett a tankönyvválaszték bővítéséről is rendelkezne.