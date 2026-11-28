Hónapokkal ezelőtti felvételeken a nyitott ajtóval száguldó vonat – Vitézy akkor sem reagált + videó
Egy utas még nyáron videóra vette, ahogy menet közben kinyílt a Balatonról Pécsre tartó Fenyves Expressz egyik ajtaja. Az esetre sem a MÁV, sem a szaktárca nem adott érdemi magyarázatot. A szintén technikai hiba következtében bekövetkezett mezőkövesdi halálos vonatbaleset ügyében büntetőeljárás indult, a Fidesz pedig Vitézy Dávid azonnali lemondását követeli.
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