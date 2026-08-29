Több tízmilliárdot vesznek el a pedagógusoktól, de van olyan szakszervezet, amelyet ez nem zavar

Válaszából ugyanakkor nem derült ki, pontosan hány tag véleménye alapján beszél egyhangú elutasításról, mekkora volt a megkeresettek és a válaszadók száma, illetve milyen módszertannal gyűjtötték össze a véleményeket. A szakszervezet válaszából kiderült, hogy a TÉR-ről képviselt határozott álláspontjuk nem saját, valid tagsági kutatás eredményére alapozza.

A PSZ is újraosztaná a teljesítményértékelésre szánt pénzt

Totyik Tamás válaszának van egy további fontos eleme is. Miközben a PSZ a TÉR korábbi formájának megszüntetését támogatja, a szakszervezet szerint a teljesítményértékelésre fordított pénzt továbbra is a pedagógusokra kellene fordítani. A PSZ elnöke azt írta: azzal sem értettek egyet, hogy a TÉR alapján járó jövedelmi formát alapbéresítették.

Úgy gondoljuk, évente kellene az erre fordítandó pénzt újra osztani

– fogalmazott Totyik Tamás. A PSZ válaszából nem derül ki, hogy az új kormány adott-e garanciát arra: a teljesítményértékelési rendszer kivezetése után az erre szánt forrás teljes egészében más jogcímen a pedagógusokhoz kerül.

Már kétszer tárgyaltak a kormánnyal

A PSZ szerint a pedagógusok többletmunkáját nem teljesítményértékelés alapján, hanem közvetlenül kellene megfizetni.

Ha valaki plusz munkát végez, azt fizessék ki túlmunkaként, és ne a TÉR révén kapjanak könyöradományt

– írta Totyik Tamás. Példaként egy szombati iskolai kirándulást említett, amelyért szerinte a pedagógusnak a hatályos szabályok szerint jóval magasabb összeg járna. A PSZ elnöke ezért a korábbi rendszert „nagy becsapásnak” nevezte, és úgy fogalmazott: ezért kellett azt kivezetni. A szakszervezeti vezető lapunknak azt is elárulta, hogy az új kormánnyal már júniusban és júliusban is tárgyaltak.

Külön egyeztetés foglalkozott azzal, hogy a pedagógusok átlagbére nem érte el a diplomás átlagkereset 80 százalékát, emellett a nevelést-oktatást közvetlenül segítő dolgozók és a technikai alkalmazottak bérrendezéséről is tárgyaltak.

Arra is rákérdeztünk, hogy milyen konkrét béremelési ígéretet kaptak az új kabinettől. Totyik Tamás válasza szerint a Tisza-kormány fenn akarja tartani az előző kormány Európai Uniónak tett vállalását, amely szerint a pedagógusok átlagkeresetének el kell érnie a mindenkori diplomás átlagkereset 80 százalékát, és ezt a szintet az idei évtől számítva további öt évig fenn kell tartani.

Újabb, ezen felüli konkrét százalékos vagy összegszerű béremelési ígéretet azonban a PSZ elnöke nem említett válaszában. Vagyis, miközben a teljesítményalapú béremelés korábbi formája megszűnik, a szakszervezet által ismertetett kormányzati vállalás lényegében az előző kabinet által az Európai Uniónak tett bérvállalás továbbvitelét jelenti.

A PSZ válaszából viszont nem derült ki, hogy a kormány a korábbi teljesítményalapú béremelés kivezetésével párhuzamosan vállalta-e az erre szánt teljes összeg más formában történő kifizetését a pedagógusoknak.