Luke Littler sértődötten vonult le az amszterdami színpadról, és talán soha nem tér vissza

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Budapest bajnoka felért Amszterdam csúcsára is. Az angol Ross Smith nyerte a World Series of Darts Finals 2026-os kiírását, ezzel megszakítva Luke Littler idei major tornákra vonatkozó hibátlan sorozatát. Az angol tinédzser a negyeddöntőben búcsúzott, és a szavai alapján talán soha többé nem lép színpadra Hollandiában.

Wiszt Péter
2026. 09. 21. 7:57
Luke Littler a World Series of Darts Finals negyeddöntőjéig jutott Forrás: PDC
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Aspinallt döntő legben búcsúztatta, ezt követően nyilatkozott. Egyértelmű választ adott arra a kérdésre, hogy a németországi után a hollandiai versenyeket is bojkottálni fogja-e. – Száz százalék. Ha a hollandok ilyenek maradnak, akkor itt sem fogok European Tour-versenyeken indulni. Mert mi értelme játszanom, ha kifütyülnek? Nincs értelme elutaznom, elpazarolnom az időmet, miközben így viselkednek. Én csak a saját játékomat szeretném játszani, és közben élvezni a nézők szeretetét, majd a végén autogramokat osztani. 

Az elmúlt két estén viszont semmit sem csináltam, csak lesétáltam a színpadról és nem köszöntem meg senkinek semmit. Nincs értelme bármit is megköszönnöm, ha kifütyülnek.

Meglátjuk Dortmundban, hogy Németországban változott-e a helyzet, vagy minden marad ugyanígy – mondta Littler, aki ez alapján talán a keddi és szerdai maaspoorti PC-állomást is kihagyja, ami a végelszámolásban még hiányozhatna neki a novemberi Players Championship Finalsbe való kvalifikációhoz.

Mi jöhet a World Series of Darts Finals után?

E vallomást követően jött a Clayton elleni mérkőzés, amikor ismét inkább a rivális mellett állt a közönség, és ezúttal a kiszállózás is rosszul ment az angolnak. Az utolsó legekben már dühösen mutogatott, majd a vereség és a kézfogás után lesietett a színpadról. Tőle szokatlan módon cikkünk megjelenéséig nemcsak nem nyilatkozott, de a közösségi oldalain sem tett közzé bejegyzést, márpedig ez a rajongóinak aggasztó lehet.

A jövő heti World Grand Prix-t Luke Littler szerencséjére Leicesterben rendezik meg, címvédőként az angol közönség előtt alighanem szívesebben játszik. Bár december végén ott is kifütyülték, a Rob Cross elleni vb-mérkőzés után ezt mégis másként fogta fel, és mosolyogva így értékelt: – Egyáltalán nem zavar, elvégre ti fizetitek a jegyeket, így a pénzdíjamat is, szóval inkább köszönöm, hogy kifütyültök.

Úgy látszik, azóta másként látja az ellenszurkolást.

 

dartsRoss SmithLuke LittlerWorld Series FinalsAmszterdam

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sitkei Levente
idezojelekskócia

Kelták ráznák le a brit igát

Sitkei Levente avatarja

Ez az első olyan helyzet a történelemben, hogy az Egyesült Királyságon belül viszonylag széles körű autonómiával rendelkező országok főminiszterei mind a függetlenség oldalán állnak.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu