Luke Littler sértődötten vonult le az amszterdami színpadról, és talán soha nem tér vissza

Aspinallt döntő legben búcsúztatta, ezt követően nyilatkozott. Egyértelmű választ adott arra a kérdésre, hogy a németországi után a hollandiai versenyeket is bojkottálni fogja-e. – Száz százalék. Ha a hollandok ilyenek maradnak, akkor itt sem fogok European Tour-versenyeken indulni. Mert mi értelme játszanom, ha kifütyülnek? Nincs értelme elutaznom, elpazarolnom az időmet, miközben így viselkednek. Én csak a saját játékomat szeretném játszani, és közben élvezni a nézők szeretetét, majd a végén autogramokat osztani.

Az elmúlt két estén viszont semmit sem csináltam, csak lesétáltam a színpadról és nem köszöntem meg senkinek semmit. Nincs értelme bármit is megköszönnöm, ha kifütyülnek.

Meglátjuk Dortmundban, hogy Németországban változott-e a helyzet, vagy minden marad ugyanígy – mondta Littler, aki ez alapján talán a keddi és szerdai maaspoorti PC-állomást is kihagyja, ami a végelszámolásban még hiányozhatna neki a novemberi Players Championship Finalsbe való kvalifikációhoz.

Mi jöhet a World Series of Darts Finals után?

E vallomást követően jött a Clayton elleni mérkőzés, amikor ismét inkább a rivális mellett állt a közönség, és ezúttal a kiszállózás is rosszul ment az angolnak. Az utolsó legekben már dühösen mutogatott, majd a vereség és a kézfogás után lesietett a színpadról. Tőle szokatlan módon cikkünk megjelenéséig nemcsak nem nyilatkozott, de a közösségi oldalain sem tett közzé bejegyzést, márpedig ez a rajongóinak aggasztó lehet.

A jövő heti World Grand Prix-t Luke Littler szerencséjére Leicesterben rendezik meg, címvédőként az angol közönség előtt alighanem szívesebben játszik. Bár december végén ott is kifütyülték, a Rob Cross elleni vb-mérkőzés után ezt mégis másként fogta fel, és mosolyogva így értékelt: – Egyáltalán nem zavar, elvégre ti fizetitek a jegyeket, így a pénzdíjamat is, szóval inkább köszönöm, hogy kifütyültök.

Úgy látszik, azóta másként látja az ellenszurkolást.