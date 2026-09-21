Ha a középpályása nem ilyen sérülékeny, a Barcelona sosem dönt gólrekordot

Hansi Flick és Raphinha hálásak lehetnek egymásnak a nyár óta történtekért. Fotó: AFP/Josep Lago

Rodri és Raphinha a Barcelona-siker két kulcsembere

Noha rengeteg futballrajongó nehezen érti meg, miként lehetett a 2024-es Európa-bajnokság után az idei vb legjobb játékosa is Rodri, azt aligha lehet vitatni, hogy nélküle nem nyerte volna meg bármelyik trófeát Spanyolország. Az Eb-n és a vb-n is 92 százalék feletti pontossággal passzolt, jellemzően fontos helyzetekben is precízen adta társainak a labdát, emellett a pályán megtett távolságot tekintve is egyedülálló volt. Több, mint 96 kilométert szaladt a világbajnokság során, bő öttel többet, mint bárki más.

Nem a gólszerzés, hanem a futómennyiség és a passzpontosság tehát a harmincéves klasszis legfőbb erénye.

Ezt alig egy hónap alatt a Barcelonánál is bebizonyította. De Jong és Gavi kiesése miatt Flick kénytelen volt átalakítani a középpályát, és ezt taktikailag is megtette: Rodri rengeteg labdát szerez, kontrollálja a mérkőzés tempóját, valamint a védőket és a támadókat is nyugodtabbá teszi. Olyannyira, hogy lehetővé teszi Pedrinek és Raphinhának is, hogy előrébb helyezkedjen a tőle megszokottnál.

A tervek szerint 2029-ig szerződést hosszabbító Raphinha az eddigi négy évében szélsőként segítette a katalánokat – két évvel ezelőtt is ott szerepelve lett a BL társgólkirálya – idén nyár óta azonban inkább középcsatárként játszik. A brazil játékos már elmúlt 29 éves, és úgy tűnt, túl van pályafutása csúcsán, pláne mert tavasszal, majd később a Haiti elleni vb-csoportmérkőzésen is megsérült, ráadásul az előző kilenc válogatottbeli fellépésén nem talált be, és a Barcelonával sem zárt egyéni szinten kimagasló idényt. Mindez együtt okozhatta azt, hogy nem került be az Aranylabda-díj harminc jelöltje közé.

Ez az elmúlt heteket látva furcsa lehet, hiszen új posztján, egyben csapatkapitányként Raphinha megtáltosodott, és Flicknek is rengeteget köszönhet ezért.

Ő az az edző, aki megváltoztatta a mentalitásomat és azt is, amit saját magamról gondoltam

– nyilatkozta edzőjéről az új szerepkörével boldog futballista.