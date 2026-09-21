Ha a középpályása nem ilyen sérülékeny, a Barcelona sosem dönt gólrekordot

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Története legjobb idénykezdetét produkálta a Barcelona labdarúgócsapata. A spanyol bajnokságot hétből hét győzelemmel és 31 szerzett góllal, a Bajnokok Ligája alapszakaszát 5-1-es sikerrel kezdte Hansi Flick együttese. Mindezt azok után, hogy a legutóbbi idény öt leggólerősebb játékosa közül hárman is távoztak a katalánoktól. Leginkább Rodri a kulcs: Frenkie de Jong újbóli sérülése miatt a 2024-es aranylabdás érkezett a posztra, és az ő játékának köszönhetően a támadók szabadabban futballozhatnak. Ezért lehet, hogy az Aranylabda-jelöltek közé sem került Raphinha lett a center, egyben a Barcelona első számú gólvágója.

Wiszt Péter
2026. 09. 21. 5:00
Hansi Flick együttesének sikereiben a kezdőcsapatba hamar bekerült Rodri is kulcsszerepet játszik Forrás: NurPhoto via AFP
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Hansi Flick és Raphinha hálásak lehetnek egymásnak a nyár óta történtekért
Hansi Flick és Raphinha hálásak lehetnek egymásnak a nyár óta történtekért. Fotó: AFP/Josep Lago

Rodri és Raphinha a Barcelona-siker két kulcsembere

Noha rengeteg futballrajongó nehezen érti meg, miként lehetett a 2024-es Európa-bajnokság után az idei vb legjobb játékosa is Rodri, azt aligha lehet vitatni, hogy nélküle nem nyerte volna meg bármelyik trófeát Spanyolország. Az Eb-n és a vb-n is 92 százalék feletti pontossággal passzolt, jellemzően fontos helyzetekben is precízen adta társainak a labdát, emellett a pályán megtett távolságot tekintve is egyedülálló volt. Több, mint 96 kilométert szaladt a világbajnokság során, bő öttel többet, mint bárki más.

Nem a gólszerzés, hanem a futómennyiség és a passzpontosság tehát a harmincéves klasszis legfőbb erénye.

Ezt alig egy hónap alatt a Barcelonánál is bebizonyította. De Jong és Gavi kiesése miatt Flick kénytelen volt átalakítani a középpályát, és ezt taktikailag is megtette: Rodri rengeteg labdát szerez, kontrollálja a mérkőzés tempóját, valamint a védőket és a támadókat is nyugodtabbá teszi. Olyannyira, hogy lehetővé teszi Pedrinek és Raphinhának is, hogy előrébb helyezkedjen a tőle megszokottnál.

A tervek szerint 2029-ig szerződést hosszabbító Raphinha az eddigi négy évében szélsőként segítette a katalánokat – két évvel ezelőtt is ott szerepelve lett a BL társgólkirálya – idén nyár óta azonban inkább középcsatárként játszik. A brazil játékos már elmúlt 29 éves, és úgy tűnt, túl van pályafutása csúcsán, pláne mert tavasszal, majd később a Haiti elleni vb-csoportmérkőzésen is megsérült, ráadásul az előző kilenc válogatottbeli fellépésén nem talált be, és a Barcelonával sem zárt egyéni szinten kimagasló idényt. Mindez együtt okozhatta azt, hogy nem került be az Aranylabda-díj harminc jelöltje közé. 

Ez az elmúlt heteket látva furcsa lehet, hiszen új posztján, egyben csapatkapitányként Raphinha megtáltosodott, és Flicknek is rengeteget köszönhet ezért. 

Ő az az edző, aki megváltoztatta a mentalitásomat és azt is, amit saját magamról gondoltam

– nyilatkozta edzőjéről az új szerepkörével boldog futballista.

Az elégedettség kölcsönös, ezt Hansi Flick sem tagadja. – Nagyon magas szinten játszik. A stáb pontosan tudja, milyen kvalitásai vannak, elégedettek lehetünk vele. Rengeteget ad a csapatnak: a mozgása kiváló, labda nélkül is remek munkát végez, ráadásul a csapattársak is megadják neki a jó utolsó passzokat. Tökéletes kapitánya ennek a csapatnak – mondta a német tréner a brazil támadóról.

Pár hónapja is nehéz lett volna elképzelni, de Ferrán Torres, Frenkie de Jong és Robert Lewandowski nélkül remekel a Barcelona
Pár hónapja is nehéz lett volna elképzelni, de Ferrán Torres, Frenkie de Jong és Robert Lewandowski nélkül remekel a Barcelona. Forrás: NurPhoto via AFP/Urbanandsport

Az Atlético Madrid ellen történtek óva inthetnek

Ugyanakkor nem árt megjegyezni, hogy a legutóbbi idényben is mindössze egyetlen csapat tudta igazán fontos mérkőzése(ke)n megállítani a Barcelona támadósorát. Az Atlético Madrid a Király-kupa elődöntőjében és a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében is annyira nagy különbséggel nyerte meg az első összecsapást, hogy a visszavágón a katalánok már nem tudtak fordítani. Ezért kellett megelégedniük két trófeával, a La Liga és a Spanyol Szuperkupa mellett más nem jutott nekik.

A nagy téttel bíró találkozókon ilyen összeomlás tehát nem fér bele. Az új évadban eddig kapott nyolc gól emiatt is aggaszthatja a szurkolókat, hiszen Andreas Christensen felépülése ellenére a védelem még láthatóan nincs mindig a helyzet magaslatán. Ahogyan Joan García kisebb sérülése sem biztató, bár a világ szinte összes csapata boldog lehetne a Wojciech Szczesny, Dominik Livakovic kapuskettőssel is.

Október 20-án a kétszeres BL-címvédő Paris Saint-Germain, öt nappal később az ősi rivális Real Madrid lesz a Barcelona ellenfele. E két mérkőzés után még okosabbak lehetünk azt illetően, hogy idén mire is lehet képes a Flick-legénység.

 

BarcelonaRodrihansi flickRaphinhaLamine Yamalspanyol foci

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