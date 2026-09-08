A PSG tíz, a Liverpool nulla játékost ad az Aranylabda harminc jelöltje közé

A legjobb U21-es játékosnak járó Kopa-díj nyertese az alábbi tíz futballista közül kerül ki: Ajjub Buaddi (marokkói, Lille/Manchester City), Kerim Alajbegovic (bosnyák, Salzburg/Juventus), Yan Diomandé (elefántcsontparti, Leipzig/Real Madrid), Pau Cubarsí (spanyol, Barcelona), Lennart Karl (német, Bayern München), Éli Junior Kroupi (francia, Bournemouth), Johan Manzambi (svájci, Freiburg/Aston Villa), Ibrahim Maza (algériai, Leverkusen), Lamine Yamal (spanyol, Barcelona) és Warren Zaire-Emery (francia, PSG).
Az év legjobb edzőjének járó Johan Cruyff-díjat Mikel Arteta (spanyol, Arsenal), Unai Emery (spanyol, Aston Villa), Luis Enrique (spanyol, PSG), Luis de la Fuente (spanyol, spanyol válogatott) vagy Vincent Kompany (belga, Bayern München) kapja.
A 2026-os esztendő legjobb klubcsapata az Arsenal (angol), a Bayern München (német), a Bodö/Glimt (norvég), a Flamengo (brazil) vagy a PSG (francia) lesz.
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