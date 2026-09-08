A Liverpool játékosát elszomorítja, hogy neki nem jár az, ami Szoboszlainak igen

A bajnoki rajt egyik csapatnak sem sikerült tökéletesen: a Liverpool három összecsapáson öt, míg az Atlético négy forduló alatt hét pontot gyűjtött. Magyar idő szerint szerdán 21 órától a nemzetközi porondon ennél mindketten jobban szeretnének kezdeni. A Vörösök mellett szól, hogy a klub a legrangosabb európai kupasorozatban még sosem veszítette el hazai pályán az első találkozóját, spanyol riválissal szemben pedig az elmúlt hat BL-találkozóját egyaránt megnyerte.