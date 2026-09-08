A bajnoki rajt egyik csapatnak sem sikerült tökéletesen: a Liverpool három összecsapáson öt, míg az Atlético négy forduló alatt hét pontot gyűjtött. Magyar idő szerint szerdán 21 órától a nemzetközi porondon ennél mindketten jobban szeretnének kezdeni. A Vörösök mellett szól, hogy a klub a legrangosabb európai kupasorozatban még sosem veszítette el hazai pályán az első találkozóját, spanyol riválissal szemben pedig az elmúlt hat BL-találkozóját egyaránt megnyerte.
A Liverpool játékosát elszomorítja, hogy neki nem jár az, ami Szoboszlainak igen
Az angol Liverpool labdarúgócsapata szerdán kezdi meg a Bajnokok Ligája alapszakaszát. A spanyol Atlético Madrid elleni mérkőzés előtt, kedden a vezetőedző, Andoni Iraola, valamint a játékosok közül Alexis Mac Allister vett részt a Liverpool BL-sajtótájékoztatóján. Iraola Kerkez Milost, Mac Allister pedig Szoboszlai Dominikot is szóba hozta.
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