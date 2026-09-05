Szoboszlai üzent a 150. Liverpool-meccse után, Kerkez válaszolt a kritikákra

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Alexander Isak két villanása döntötte el a Liverpool Ipswich elleni idegenbeli bajnokiját. Magyar szempontból érdekes volt, hogy Szoboszlai Dominik újra a középpályán futballozott, Kerkez Milos pedig labdaszerzésével főszerepet vállalt az első gólban. A két magyar végigjátszotta a 2-0-s győzelmet, teljesítményüket azonban meglepően eltérően ítélték meg az angol lapok. Szoboszlai üzent is a 150. Liverpool-meccse után, Kerkez pedig a pályán válaszolt az őt ért kritikákra.

Szalay Attila
2026. 09. 05. 7:39
Szoboszlai Dominik győzelemmel ünnepelte a 150. Liverpool-meccsét Fotó: HENRY NICHOLLS Forrás: AFP
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Kerkez kulcsszerepet játszott, mégis kapott egy négyest

Kerkez Milos teljesítménye sokkal jobban megosztotta az angol sajtót. A This Is Anfield 7-est adott neki. A lap szerint agresszíven, kezdeményezően védekezett, Iraola pedig az első félidő jelentős részében folyamatosan instruálta az oldalvonal mellől. Kerkez fontos szerepet játszott abban, hogy a Liverpool a bal oldalon többször is labdavesztésre kényszerítse az Ipswichet. Ugyanakkor a kritikát sem kerülte el: időnként visszább kellene vennie az agresszivitásából.

Ennek volt is kézzelfogható példája. Kerkez a második félidőben egy kemény belépőért sárga lapot kapott, miközben az Ipswich egyik legveszélyesebb támadójával, Abdul Fatawuval vívott sok párharcot. A BBC 6-osra értékelte a teljesítményét, és jóval megengedőbb volt: Fatawu sebessége időnként gondot okozott neki, komoly bajba azonban nem került.

Ehhez képest a Rousing The Kop szinte leszedte róla a keresztvizet. Mindössze 4-est adott Kerkeznek. Elismerte ugyan a labdaszerzését az első gól előtt, de azt írta róla, hogy ismét a csapat gyenge láncszemének tűnt. A portál szerint túl sok párharcot veszített földön és a levegőben, nem helyezett elég nyomást Fatawura, a sárga lapot érő becsúszását pedig teljesen fölöslegesnek minősítette.

Mindez jól mutatja, mennyire eltérően lehet megítélni ugyanazt a teljesítményt. A This Is Anfield azt az agresszív, előrefelé védekező Kerkezt látta, akit Iraola rendszere megkövetel, és 7-est adott neki; a Rousing The Kop ugyanezekben a jelenetekben inkább fegyelmezetlenséget és sebezhetőséget látott, ezért 4-est.

Kerkez alapvetően válaszolt az őt az elmúlt hetekben ért egyöntetű kritikákra: volt egy a mérkőzést befolyásoló labdaszerzése, sok jó védekező akciója, tehát egyértelmű előrelépés mutatott.

Szoboszlai DominikKerkez MilosLiverpool FC

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