Meghökkentő interjút adott Szoboszlai Dominik

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A mikrofonok előtt találkozott egymással a Liverpool két korszakának meghatározó középpályása, Steven Gerrard és Szoboszlai Dominik. A magyar válogatott csapatkapitánya viccelődve még a klub legendáját is jobbhátvédként játszatta volna, miközben komoly dolgokról is beszélt: új vezetői szerepéről, kedvenc posztjáról és arról, miért hisz abban, hogy a Liverpool ismét megállíthatatlan lehet. Szoboszlai Dominik azt is elmondta, hogy a Liverpool idén megállíthatatlan lehet.

Lantos Gábor
2026. 09. 08. 5:21
Szoboszlai Dominik élvezi azt a stílust, amelyet a Liverpool új edzője képvisel Fotó: NEWS IMAGES Forrás: NurPhoto
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A magyar játékos rendkívül lelkes az új vezetőedző, Andoni Iraola érkezése miatt is. Szoboszlai szerint a baszk szakember által képviselt közvetlen, agresszív és intenzív futball pontosan megfelel annak, amit ő szeret a játékban. „Nagyon kedvelem őt. Tudtam, hogy direkt és intenzív futballt játszat, és én ezt imádom.

Ha vissza tudjuk hozni a játékunkba az intenzitást, és megmutatjuk, hogy jobban akarjuk a sikert, mint a többiek, akkor megvan bennünk a minőség is.

És ez együtt azt jelenti, hogy senki sem állíthat meg minket.”

A magyar középpályás Kerkez Milossal is beszélt Iraoláról, hiszen honfitársa korábban Bournemouthban már dolgozott vele. Kerkez előre jelezte, mire számíthat: sok futásra, agresszív játékra és arra, hogy szükség esetén bárkivel fel kell venni az egy az egy elleni párharcot. Szoboszlainak ez a stílus kifejezetten tetszik. „Menni akarok előre, és nem szabad senkitől félnünk. Liverpoolként természetesen figyelnünk kell az ellenfelekre, de nekik sokkal inkább arra kellene koncentrálniuk, hogy mi mit csinálunk.”

 

Szoboszlai DominikSteven GerrardLiverpool FC

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