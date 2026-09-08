Meghökkentő interjút adott Szoboszlai Dominik

A magyar játékos rendkívül lelkes az új vezetőedző, Andoni Iraola érkezése miatt is. Szoboszlai szerint a baszk szakember által képviselt közvetlen, agresszív és intenzív futball pontosan megfelel annak, amit ő szeret a játékban. „Nagyon kedvelem őt. Tudtam, hogy direkt és intenzív futballt játszat, és én ezt imádom.

Ha vissza tudjuk hozni a játékunkba az intenzitást, és megmutatjuk, hogy jobban akarjuk a sikert, mint a többiek, akkor megvan bennünk a minőség is.

És ez együtt azt jelenti, hogy senki sem állíthat meg minket.”

A magyar középpályás Kerkez Milossal is beszélt Iraoláról, hiszen honfitársa korábban Bournemouthban már dolgozott vele. Kerkez előre jelezte, mire számíthat: sok futásra, agresszív játékra és arra, hogy szükség esetén bárkivel fel kell venni az egy az egy elleni párharcot. Szoboszlainak ez a stílus kifejezetten tetszik. „Menni akarok előre, és nem szabad senkitől félnünk. Liverpoolként természetesen figyelnünk kell az ellenfelekre, de nekik sokkal inkább arra kellene koncentrálniuk, hogy mi mit csinálunk.”