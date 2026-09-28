Az idei a huszadik klubvilágbajnokság, egyben a negyedik, amelyen a – 2015-ben és 2025-ben ezüst-, 2024-ben aranyérmes – Veszprém részt vesz.
A németek állítják, a Veszprém rosszabb, csak szerencsésebb volt
Biztossá vált, hogy idén is a Veszprém és a spanyol Barcelona vívja egymással a férfikézilabda-klubvilágbajnokság döntőjét. A magyar bajnok vasárnap a német Füchse Berlin ellen izgalmas mérkőzésen győzött. Utólag a Veszprém és a Füchse edzője – Xavier Pascual és Nicolej Krickau – is kiemelte a szerencsefaktort.
A Barcelona ezzel a sikerrel biztosította a helyét a fináléban:
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