A németek állítják, a Veszprém rosszabb, csak szerencsésebb volt

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Biztossá vált, hogy idén is a Veszprém és a spanyol Barcelona vívja egymással a férfikézilabda-klubvilágbajnokság döntőjét. A magyar bajnok vasárnap a német Füchse Berlin ellen izgalmas mérkőzésen győzött. Utólag a Veszprém és a Füchse edzője – Xavier Pascual és Nicolej Krickau – is kiemelte a szerencsefaktort.

Wiszt Péter
2026. 09. 28. 9:09
Sorozatban harmadszor is klubvilágbajnoki döntős a Veszprém Forrás: One Veszprém HC
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Az idei a huszadik klubvilágbajnokság, egyben a negyedik, amelyen a – 2015-ben és 2025-ben ezüst-, 2024-ben aranyérmes – Veszprém részt vesz.

A Barcelona ezzel a sikerrel biztosította a helyét a fináléban:

 

kézilabdaklubvilágbajnokságVeszprém HCXavier PascualAhmed HeshamFüchse BerlinSzóljon hozzá!

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