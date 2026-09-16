Mourinho nevet adott a Real Madrid legnagyobb bajának – új kifejezés a futballban?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

José Mourinho megtalálta azt a problémát, amely a szezon elején többször is megnehezítette a Real Madrid dolgát. A királyi gárda kedd este kétgólos előnyt szórakozott el az Elche otthonában, végül csak Carlos Espí hosszabbításban szerzett találatával győzött 3-2-re. Mourinho a mérkőzés után egy különleges kifejezéssel írta le csapata visszatérő hibáját: „facilitismo”.

Szalay Attila
2026. 09. 16. 7:41
Az Elche elleni kínkeserves győzelem után José Mourinho megtalálta és el is nevezte a Real Madrid nagy problémáját Fotó: ALBERTO GARDIN Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A jó dolog az, hogy amikor nehéz helyzetbe kerülünk, és fennáll a veszélye annak, hogy pontokat veszítünk, a csapat reagál és nyer. Végül ez a legfontosabb – mondta, majd a rá jellemző iróniával hozzátette, hogy legalább a Real Madrid meccsein senki sem unatkozik.

Tizenhárom év után került elő Mourinho által ez a kifejezés

Különösen érdekes volt Mourinho szóhasználata, mert a portugál edző nem először beszélt „facilitismóról” a Real Madrid kapcsán.

2013 áprilisában, első madridi időszakában a Real 3-0-s hazai győzelem után 3-2-re kikapott a Galatasaray vendégeként a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágóján. A továbbjutás nem került veszélybe – a Madrid 5-3-as összesítéssel jutott az elődöntőbe –, Mourinho azonban akkor szintén „facilitismóval”, vagyis könnyelműséggel vádolta meg csapatát.

Tizenhárom évvel később tehát ugyancsak Mourinho és ugyancsak a Real Madrid esetében ugyanaz a szó került elő.

– Ha az első perctől a kilencvenedikig rosszul játszanánk, óriási lenne az aggodalmam. De vannak kiemelkedő periódusaink, nagyon magas minőséggel és rengeteg helyzettel, aztán jön egy passzív időszak, amikor visszaesik az intenzitás. Ez természetesen aggaszt. De nyertünk, ezért a játékosoknak jár az elismerés – összegzett Mourinho.

José Mourinhola ligaReal Madrid

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekschmidt mária

Messzire masíroztak

Pilhál György avatarja

Ne szépítsük, Tarr Zoltán lépése bűntény a nemzeti emlékezettel szemben.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.