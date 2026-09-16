Mourinho nevet adott a Real Madrid legnagyobb bajának – új kifejezés a futballban?

– A jó dolog az, hogy amikor nehéz helyzetbe kerülünk, és fennáll a veszélye annak, hogy pontokat veszítünk, a csapat reagál és nyer. Végül ez a legfontosabb – mondta, majd a rá jellemző iróniával hozzátette, hogy legalább a Real Madrid meccsein senki sem unatkozik.

Tizenhárom év után került elő Mourinho által ez a kifejezés

Különösen érdekes volt Mourinho szóhasználata, mert a portugál edző nem először beszélt „facilitismóról” a Real Madrid kapcsán.

2013 áprilisában, első madridi időszakában a Real 3-0-s hazai győzelem után 3-2-re kikapott a Galatasaray vendégeként a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágóján. A továbbjutás nem került veszélybe – a Madrid 5-3-as összesítéssel jutott az elődöntőbe –, Mourinho azonban akkor szintén „facilitismóval”, vagyis könnyelműséggel vádolta meg csapatát.

Tizenhárom évvel később tehát ugyancsak Mourinho és ugyancsak a Real Madrid esetében ugyanaz a szó került elő.

– Ha az első perctől a kilencvenedikig rosszul játszanánk, óriási lenne az aggodalmam. De vannak kiemelkedő periódusaink, nagyon magas minőséggel és rengeteg helyzettel, aztán jön egy passzív időszak, amikor visszaesik az intenzitás. Ez természetesen aggaszt. De nyertünk, ezért a játékosoknak jár az elismerés – összegzett Mourinho.