Csúcsfocit és érdektelen meccset is hoz a labdarúgó Európa-liga első fordulója

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Az Ararat Armenia–Sparta Praha és az Omonia Nicosia–Celta Vigo mérkőzésekkel (kezdés szerda 18.45) hivatalosan is megkezdődik a labdarúgó Európa-liga 2026-27-es sorozata. A főtábla (vagy ha jobban tetszik, az alapszakasz) magyar résztvevője a Ferencváros majd csütörtökön este 21 órakor kezdi meg szereplését a skót Celtic otthonában. Mi vár azokra a drukkerekre, akik figyelemmel követik majd az Európa-liga idei sorozatát? Ennek jártunk most utána.

Lantos Gábor
2026. 09. 16. 5:55
1990-ben a bécsi BEK-döntőben, szerdán este viszont az Európa-liga alapszakaszának első körében játszik egymással a Milan és a Benfica Fotó: KURT KEINRATH Forrás: APA-PictureDesk
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Mindenképpen szólni kell a Konferencialiga májusi győzteséről, az angol Crystal Palace csapatáról is, amely most ebben a sorozatban próbál szerencsét. A Guardian már a sorsolás után kiemelte a Palace–Lyon párharcot, különösen azért, mert Pierre Sage a Lyon ellenfeleként tér vissza korábbi klubjához. 

Ugyanakkor a legnagyobb kérdés mégis az, hogy a Premier League három csapata hogyan áll az EL-szerepléshez.

Ne feledjük el, hogy az angol bajnokság olyan óriási megterhelést jelent az ott induló csapatok számára, hogy több esetben az ottani jó szereplés fontosabb, mint az, hogy mi történik az EL-ben, ahol messze nem lehet annyi pénzt keresni, mint egy házzal feljebb, a Bajnokok Ligájában.

Szokatlanul erős és teljesen kiszámíthatatlan

Ha egy mondatban kellene jellemezni: a 2026/27-es Európa-liga mezőnye szokatlanul eklektikus, ugyanakkor nagyon erős és kiszámíthatatlan. Ugyanakkor brutális kontraszt van a teljes mezőny felsőháza és alsó régiója között. Ugyanabban a ligafázisban szerepel majd a 36-szoros olasz bajnok Juventus, a hétszeres BEK (BL)-győztes AC Milan, mint a portugál Torreense vagy a norvég Lilleström. A három angol csapat külön sztori. A Bournemouth csapatának ez lesz az első európai kupaszereplése. A Crystal Palace a Konferencia-liga megnyerésével jutott fel az EL-be. A Sunderland több mint ötven év után tér vissza Európába. A Sundeland legutóbb 1973-ban játszott európai kupameccset, a Kupagyőztesek Európa Kupájában indult el, mert 1973 májusában megnyerte az FA Kupát. 

Az első körben éppen a Vasas volt az ellenfelük,

a két meccsen az angolok kétszer nyertek (1-0 és 2-0), majd a következő körben a portugál Sporting Lisszabon állította meg őket. A Sunderland most a holland Alkmaar ellen kezdi meg a küzdelmeket, hazai pályán szerdán este 21 órakor. 

Underdog és romantika

Nem kevéssé érdekes a norvég Lilleström sztorija. Egy éve még másodosztályú csapat volt, majd megnyerte a Norvég Kupát, emiatt bejutott az idei EL-playoff körbe (rögtön ott kezdték a selejtezőket), ott kiejtette az albán bajnok Egnatiát, és most először játszik európai sorozat ligafázisában – ráadásul olyan ellenfelek ellen, mint a Juventus és a Leverkusen. A portugál Torreense (ellenük a Fradi is játszik majd) talán még érdekesebb történet, mint Lilleströmé. A Sport Clube União Torreense egy 1917-ben alapított, Torres Vedras-i kis klub. Jelenleg a portugál másodosztályban szerepel, és a története során mindössze hat idényt töltött az élvonalban – legutóbb még 1991–92-ben. Ez a kiscsapat 2026. május 24-én megnyerte a Portugál Kupát, méghozzá a Sporting CP ellen. A Torreense a lisszaboni sztárcsapatot 2-1-re verte hosszabbítás után, és ezzel története első nagy trófeáját szerezte meg. Ráadásul első másodosztályú klubként nyerte meg a Portugál Kupát. 

A spanyol AS ezért egyenesen az EL-sorsolás „Hamupipőkéjének” nevezte.

Ez azért döbbenetes, mert a Torreense normális esetben a portugál futball második vonalának egyik kis klubja. Most pedig olyan stadionokba utazik, mint San Sebastián, Glasgow és Lisszabon, és olyan ellenfelekkel játszik, mint a Real Sociedad, a Celtic vagy az Olympiakosz. Meg - október 22-én - a Ferencváros ellen is Budapesten. Nem érdektelen az sem, hogy a Torreense jelenleg a másodosztályú portugál bajnokságban mindössze a 14. helyen áll.

Stopira of SCU Torreense lifts the champions trophy during a Taca De Portugal 2025/26 match between Sporting CP and SCU Torreense at Estadio Nacional do Jamor on May 24, 2026, in Lisbon, Portugal. (Photo by Valter Gouveia/NurPhoto) (Photo by Valter Gouveia / NurPhoto via AFP)
A másodosztályú portugál Torreense a Fradi ellen is pályára lép majd az Európa-ligában - Fotó: VALTER GOUVEIA / NurPhoto

Az izraeli Hapoel Beer Sheva a selejtezők során többször is Szombathelyen játszotta „hazai” mérkőzéseit, de aztán a playoffban már nem a Haladás stadionjában, hanem a román fővárosban, Bukarestben léptek pályára. Az alapszakasz négy hazai meccsét is a Superbet Arenában rendezik meg. 

Az Ararat Armenia az első örmény klubcsapat lesz, amely eljutott egy európai kupa ligafázisába. 

Ez a csapat a mezőny leggyengébben rangsorolt együttese, az európai listán mindössze a 224. helyen áll. 

A mezőnyben 17 ország csapatai találhatóak meg, Anglia ebből a szempontból is kiemelkedik, mert – csakúgy, mint a franciák - három csapatot delegáltak a legjobb 36 közé. 

 

UEFA Európa-LigaJuventusFerencvárosMilan

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