Csúcsfocit és érdektelen meccset is hoz a labdarúgó Európa-liga első fordulója

Mindenképpen szólni kell a Konferencialiga májusi győzteséről, az angol Crystal Palace csapatáról is, amely most ebben a sorozatban próbál szerencsét. A Guardian már a sorsolás után kiemelte a Palace–Lyon párharcot, különösen azért, mert Pierre Sage a Lyon ellenfeleként tér vissza korábbi klubjához.

Ugyanakkor a legnagyobb kérdés mégis az, hogy a Premier League három csapata hogyan áll az EL-szerepléshez.

Ne feledjük el, hogy az angol bajnokság olyan óriási megterhelést jelent az ott induló csapatok számára, hogy több esetben az ottani jó szereplés fontosabb, mint az, hogy mi történik az EL-ben, ahol messze nem lehet annyi pénzt keresni, mint egy házzal feljebb, a Bajnokok Ligájában.

Szokatlanul erős és teljesen kiszámíthatatlan

Ha egy mondatban kellene jellemezni: a 2026/27-es Európa-liga mezőnye szokatlanul eklektikus, ugyanakkor nagyon erős és kiszámíthatatlan. Ugyanakkor brutális kontraszt van a teljes mezőny felsőháza és alsó régiója között. Ugyanabban a ligafázisban szerepel majd a 36-szoros olasz bajnok Juventus, a hétszeres BEK (BL)-győztes AC Milan, mint a portugál Torreense vagy a norvég Lilleström. A három angol csapat külön sztori. A Bournemouth csapatának ez lesz az első európai kupaszereplése. A Crystal Palace a Konferencia-liga megnyerésével jutott fel az EL-be. A Sunderland több mint ötven év után tér vissza Európába. A Sundeland legutóbb 1973-ban játszott európai kupameccset, a Kupagyőztesek Európa Kupájában indult el, mert 1973 májusában megnyerte az FA Kupát.

Az első körben éppen a Vasas volt az ellenfelük,

a két meccsen az angolok kétszer nyertek (1-0 és 2-0), majd a következő körben a portugál Sporting Lisszabon állította meg őket. A Sunderland most a holland Alkmaar ellen kezdi meg a küzdelmeket, hazai pályán szerdán este 21 órakor.