Övön aluli kérdések – Imane Helif eltűnt a ringből a botrányos olimpiai szereplése óta

– Én már akkor elveszítettem ezt a meccset, mielőtt elindultam volna a ring felé, mivel elhitették velem, hogy képtelen vagyok legyőzni őt – emlékezett vissza. – Mindenki előre sajnált, az egészségemért aggódott, én pedig naivan felültem erre a hullámra.

Kötelező genetikai vizsgálat

Ugyanez még egyszer nem fordulhat elő. Szeptember 15-én Szófiában kezdődik a felnőtt Európa-bajnokság, és a 65 kilogrammos Hámori Luca a magyar csapat egyik legnagyobb éremesélyese. Az elmúlt két évben alapjaiban változott meg az ökölvívás szabályozása a kötelező genetikai vizsgálatok előírásával.

A 2024-es olimpia után a NOB a World Boxingot ismerte el a sportág nemzetközi szövetségeként, és a szervezet genetikai nemi szűrést írt elő a női mezőnynek. Aki nem tud hiteles vizsgálati eredményt bemutatni, nem indulhat a viadalokon.

A szóban forgó PCR-vizsgálat az SRY-gént keresi, amely rendszerint az Y-kromoszómán található, és a férfi ivari fejlődés egyik kulcsjelzője. Ha a gén kimutatható, további genetikai, hormonális és orvosi vizsgálat következhet, a rendszer pedig fellebbezési lehetőséget is biztosít. Vagyis még az új szabály sem fekete-fehér, vannak köztes árnyalatok.

– Kifejezetten örülök a nemi tesztek bevezetésének, hiszen mostantól kezdve senki sem kerülhet olyan helyzetbe, mint amilyenbe én Párizsban – fogalmazott Hámori. – Higgye el mindenki, semmi sem változott bennem, ha Helif sikeresen teljesítené a tesztet, akkor az első meccsünk tanulságait levonva szívesen bokszolnék vele újra.

A NOB új politikát hirdetett

A változás nem állt meg a boksznál. A NOB idén márciusban Kirsty Coventry elnöksége alatt gyökeresen új politikát hirdetett meg: a 2028-as Los Angeles-i olimpiától a női kategóriát biológiai nőkre korlátozza, a jogosultságot pedig SRY-génszűréssel állapítják meg. A szabály nem visszamenőleges, tehát a párizsi eredményeket – így Helif aranyát – nem érinti.