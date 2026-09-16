Övön aluli kérdések – Imane Helif eltűnt a ringből a botrányos olimpiai szereplése óta

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Két éve Hámori Luca olimpiai negyeddöntője kinőtte az ökölvívás kereteit. A megkérdőjelezett nemi hovatartozású ellenfél, Imane Helif párizsi szereplése világméretű vitát robbantott ki. Azóta az ökölvívásban kötelező genetikai vizsgálatot vezettek be, és idén a NOB is szakított a párizsi gyakorlattal. A közelgő Európa-bajnokságra készülő Hámori Luca szerint így többé senki sem kerülhet olyan helyzetbe, amilyenbe ő kényszerült. Eközben Helif az olimpia óta nem bokszolt hivatalos meccsen.

Szalay Attila
2026. 09. 16. 5:30
Imane Helif győzött Hámori Luca ellen is a párizsi olimpián Fotó: MOHD RASFAN Forrás: AFP
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– Én már akkor elveszítettem ezt a meccset, mielőtt elindultam volna a ring felé, mivel elhitették velem, hogy képtelen vagyok legyőzni őt – emlékezett vissza. – Mindenki előre sajnált, az egészségemért aggódott, én pedig naivan felültem erre a hullámra.

Kötelező genetikai vizsgálat

Ugyanez még egyszer nem fordulhat elő. Szeptember 15-én Szófiában kezdődik a felnőtt Európa-bajnokság, és a 65 kilogrammos Hámori Luca a magyar csapat egyik legnagyobb éremesélyese. Az elmúlt két évben alapjaiban változott meg az ökölvívás szabályozása a kötelező genetikai vizsgálatok előírásával.

A 2024-es olimpia után a NOB a World Boxingot ismerte el a sportág nemzetközi szövetségeként, és a szervezet genetikai nemi szűrést írt elő a női mezőnynek. Aki nem tud hiteles vizsgálati eredményt bemutatni, nem indulhat a viadalokon.

A szóban forgó PCR-vizsgálat az SRY-gént keresi, amely rendszerint az Y-kromoszómán található, és a férfi ivari fejlődés egyik kulcsjelzője. Ha a gén kimutatható, további genetikai, hormonális és orvosi vizsgálat következhet, a rendszer pedig fellebbezési lehetőséget is biztosít. Vagyis még az új szabály sem fekete-fehér, vannak köztes árnyalatok.

– Kifejezetten örülök a nemi tesztek bevezetésének, hiszen mostantól kezdve senki sem kerülhet olyan helyzetbe, mint amilyenbe én Párizsban – fogalmazott Hámori. – Higgye el mindenki, semmi sem változott bennem, ha Helif sikeresen teljesítené a tesztet, akkor az első meccsünk tanulságait levonva szívesen bokszolnék vele újra.

A NOB új politikát hirdetett

A változás nem állt meg a boksznál. A NOB idén márciusban Kirsty Coventry elnöksége alatt gyökeresen új politikát hirdetett meg: a 2028-as Los Angeles-i olimpiától a női kategóriát biológiai nőkre korlátozza, a jogosultságot pedig SRY-génszűréssel állapítják meg. A szabály nem visszamenőleges, tehát a párizsi eredményeket – így Helif aranyát – nem érinti.

Hámori Luca a 2024-es olimpián Imane Helif ellen
Hámori Luca a 2024-es olimpián Imane Helif ellen Fotó: MOHD RASFAN / AFP

Az atlétika már korábban ebbe az irányba tartott. A World Athletics 2025 szep­temberétől egyszeri SRY-tesztet követel a női kategóriában, a tavalyi tokiói világbajnokságon mind a 958 nevezett női versenyzőt szűrték. A vita az amerikai profi sportban is fel-fellángol. A női kosárlabdaligában (WNBA) idén nyáron a korábbi NBA-játékos Enes Kanter Freedom és ­Royce White bejelentése kavart vihart: magukat nőként azonosítva jelentkeztek volna a 2027-es draftra.

Az új szabályok egyértelműbbek, a tudományos vita azonban nem zárult le. Kritikus szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a biológiai nem fejlődése ritka esetekben nem írható le egyetlen gén jelenlétével vagy hiányával. Vagyis egyelőre nem született olyan válasz, amelyet minden tudós, jogász és sportvezető elfogad. Egyvalami azonban biztosan megváltozott: a szabályozási vákuum megszűnt. 

Hol van Imane Helif?

Imane Helif 2024. augusztus 9-én, a kínai Jang Liu legyőzésével lett olimpiai bajnok a 66 kilogrammosok között, azóta azonban egyetlen hivatalos mérkőzést sem vívott. Vagyis bármilyen meglepő, a párizsi döntő mostanáig az utolsó fellépése. Az algériai 2025 júniusában tért volna vissza, ám közvetlenül előtte a World Boxing bejelentette a genetikai vizsgálatok bevezetését, és Helif végül Eindhovenben sem indult.

Az olimpiai bajnok 2025-ben a Sportdöntőbírósághoz (CAS) fordult, hogy semmisítsék meg a World Boxing döntését, és engedjék teszt nélkül indulni a liverpooli világbajnokságon. A CAS elutasította a kérelmét. Idén februárjában Helif arról beszélt, hogy célja továbbra is a 2028-as Los Angeles-i olimpia, és hajlandó genetikai vizsgálatra is.

Áprilisban lett volna a legutóbbi visszatérése, Párizsban a német Julia Igel ellen mutatkozott volna be profiként. Két héttel a mérkőzés előtt azonban megsérült a válla, és a promótere, Brahim Asloum szerint ősszel próbálkoznak újra.

 

Imane HelifbokszHámori Luca

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