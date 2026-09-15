A bezárt múzeumajtóban kellene emlékezni a hetvenedik évfordulóra? – A POFOSZ szerint buta döntés született a Terror Házával kapcsolatban

Amint arról már korábban beszámoltunk, a Tisza-kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterének bejelentése szerint megszűnt Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum korábbi főigazgatójának megbízatása. Ezzel egy időben az intézmény ideiglenesen bezárja kapuit, amíg a kiállítás tartalmi „átvilágítása”, valamint a kapcsolódó jogok tisztázása le nem zárul.

Borítókép: Terror Háza Múzeum (Fotó: Ladóczki Balázs)