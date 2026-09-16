Mi történik, ha Háry János belép az internet világába?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Kodály Zoltán Háry Jánosának gyermekekre szabott változatával, a Háry Jánoskával indítja Háry100 programsorozatát a Magyar Állami Operaház. A szeptember 19-én az Eiffel Műhelyházban bemutatkozó produkció a nagyotmondó huszár történetén keresztül többek között arra keresi a választ, miként különböztethetjük meg a valóságot a képzelettől és a megtévesztéstől egy olyan korban, amikor a mesterséges intelligencia által létrehozott tartalmak is mindennapjaink részévé váltak.

Balázs D. Attila
2026. 09. 16. 5:20
Háry Jánoska
Háry Jánoska Forrás: Eiffel Műhelyház Facebook-oldala
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kodály eredeti zenei anyagát Mátyássy Szabolcs dolgozta át. A Szegedi Nemzeti Színház új zeneigazgatója kisebb zenekari apparátusra, a gyermekhangok adottságaira és az egyórás előadás időkeretére alkalmazta a művet.
A rendező, Harangi Mária, az Opera főjátékmestere és számos sikeres meseelőadás alkotója korábban a János vitézke című produkcióban is együtt dolgozott az Opera Gyermekkarával. Az új előadás középpontjában ugyancsak a Gyermekkar áll, amely az elmúlt években több önálló produkcióban bizonyította sokoldalúságát, többek között A makrancos királylány, az István, a király (junior), A kis kéményseprő, a Magyar karácsony, valamint A Szépség és a Szörnyeteg című előadásokban.
A gyermekeket ezúttal két felnőtt szólista egészíti ki. Háry Jánost Fülep Máté, Zsóka nénit és Örzsét Ortan Vivienne alakítja, míg a kerettörténet két hangsúlyos gyerekszerepében Jojót Tanka Dániel, Böbét pedig Braunmüller Mira játssza. A Magyar Állami Operaház Zenekarát és Gyermekkarát Hajzer Nikolett, az Opera Gyermekkarának vezetője irányítja. 

A produkció így egyszerre szeretné közelebb hozni a gyerekekhez a magyar zenetörténet egyik fontos alkotását, és olyan kérdésekről beszélni, amelyekkel a digitális világban nap mint nap találkoznak.

A Háry Jánoska bemutatója a Kodály-daljáték ősbemutatójának századik évfordulóját ünneplő Háry100 programsorozat nyitánya. Kodály művét 1926-ban mutatta be az Operaház, vagyis éppen egy évszázada került először közönség elé.
 

A daljáték azért is lehet különösen közel a fiatalabb korosztályhoz, mert számos olyan magyar népdalt is magába foglal, amelyekkel a gyermekek már óvodában vagy az általános iskolában találkozhatnak.


A jubileumi évad következő fontos állomása a Háry János centenáriumi felújítása lesz a Magyar Állami Operaházban. Az előadást Halász Péter, az Opera első vendégkarmestere vezényli, a rendező Béres Attila, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója lesz. A főbb szerepekben Sándor Csaba és Balga Gabriella látható.

A Háry Jánoska szeptember 19-i premierjét követően szeptember 20-án és 27-én, valamint október 4-én és 10-én látható az Eiffel Műhelyházban, az MVM Pikoló Program részeként. Az előadások pontos időpontjai az Opera műsoroldalán követhetőek.

 

 

operaháry jánosEiffel Műhelyházkodály zoltán

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekvíz

Az alkalmazkodás útjai

Lóránt Károly avatarja

Azon kell elgondolkodni, hogy a már egyszer felhasznált vizet – megtisztítva – hogyan lehetne, például ipari, mezőgazdasági célokra újból hasznosítani.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu