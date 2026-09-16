Mi történik, ha Háry János belép az internet világába?

Kodály eredeti zenei anyagát Mátyássy Szabolcs dolgozta át. A Szegedi Nemzeti Színház új zeneigazgatója kisebb zenekari apparátusra, a gyermekhangok adottságaira és az egyórás előadás időkeretére alkalmazta a művet.

A rendező, Harangi Mária, az Opera főjátékmestere és számos sikeres meseelőadás alkotója korábban a János vitézke című produkcióban is együtt dolgozott az Opera Gyermekkarával. Az új előadás középpontjában ugyancsak a Gyermekkar áll, amely az elmúlt években több önálló produkcióban bizonyította sokoldalúságát, többek között A makrancos királylány, az István, a király (junior), A kis kéményseprő, a Magyar karácsony, valamint A Szépség és a Szörnyeteg című előadásokban.

A gyermekeket ezúttal két felnőtt szólista egészíti ki. Háry Jánost Fülep Máté, Zsóka nénit és Örzsét Ortan Vivienne alakítja, míg a kerettörténet két hangsúlyos gyerekszerepében Jojót Tanka Dániel, Böbét pedig Braunmüller Mira játssza. A Magyar Állami Operaház Zenekarát és Gyermekkarát Hajzer Nikolett, az Opera Gyermekkarának vezetője irányítja.

A produkció így egyszerre szeretné közelebb hozni a gyerekekhez a magyar zenetörténet egyik fontos alkotását, és olyan kérdésekről beszélni, amelyekkel a digitális világban nap mint nap találkoznak.

A Háry Jánoska bemutatója a Kodály-daljáték ősbemutatójának századik évfordulóját ünneplő Háry100 programsorozat nyitánya. Kodály művét 1926-ban mutatta be az Operaház, vagyis éppen egy évszázada került először közönség elé.



A daljáték azért is lehet különösen közel a fiatalabb korosztályhoz, mert számos olyan magyar népdalt is magába foglal, amelyekkel a gyermekek már óvodában vagy az általános iskolában találkozhatnak.



A jubileumi évad következő fontos állomása a Háry János centenáriumi felújítása lesz a Magyar Állami Operaházban. Az előadást Halász Péter, az Opera első vendégkarmestere vezényli, a rendező Béres Attila, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója lesz. A főbb szerepekben Sándor Csaba és Balga Gabriella látható.