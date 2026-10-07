Turi Attilát újraválasztották a Magyar Művészeti Akadémia elnökének
Újabb három évig Turi Attila vezeti a Magyar Művészeti Akadémiát: a Kossuth- és Ybl Miklós-díjas építészt a köztestület szerdai tisztújító közgyűlésén választották újra elnökké Budapesten. Megbízatása 2029 novemberéig szól.
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