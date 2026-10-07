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Innen indulhat egy művészi pálya – új alkotókat keres a HAB

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Újabb kortárs képzőművészek kaphatnak bemutatkozási lehetőséget a Hungarian Art & Business egyik leglátogatottabb közösségi terében. Az Art Wall Café harmadik pályázati ciklusára november 4-ig jelentkezhetnek az alkotók, életkori és műfaji megkötés nélkül. A HAB az elmúlt években több programmal is teret adott a pályájuk elején járó művészeknek, idén nyáron például második alkalommal mutatták be itt a Magyar Képzőművészeti Egyetem legjobb diplomamunkáit.

Viland Gabriella
2026. 10. 07. 12:08
Fotó: HAB

Mint arról júliusban a Magyar Nemzet is beszámolt, a Best of Diploma nem egyszerűen az egyetemi évek lezárását jelentette. Dóczi Gergely, a Magyar Képzőművészeti Egyetem kancellárja lapunknak arról beszélt, az ilyen kiállítások egyik feladata lehetőséget teremteni a fiatal művészek munkáinak és a közönségnek a találkozására. Egy jól sikerült diplomamunka pedig már nem pusztán a tanulmányok végét, hanem egy önálló alkotói pálya első állomását is jelentheti. 

Az Art Wall Café ugyanezt a találkozást teremti meg más léptékben. Nem kizárólag friss diplomásoknak szól, a pályázat azonban lehetőséget kínál arra, hogy egy alkotó vagy művészeti társulás önálló projekttel kerüljön a HAB közönsége elé. A művészeti központ idei programja ennél jóval szélesebb spektrumot fogott át. Tavasszal a Közös többszörös – Európai nyomtatott grafika a régi mesterektől a kortárs törekvésekig című kiállítás több évszázadon keresztül követte a grafika változásait, és arra is kitért, hogyan alakítja át a műfajt a digitalizáció és a mesterséges intelligencia. A tárlatról korábbi cikkünkben részletesen írtunk.

 A kortárs művészek támogatása számunkra nem csupán azt jelenti, hogy kiállítási lehetőséget biztosítunk számukra. Legalább ilyen fontosnak tartjuk, hogy teret adjunk az új gondolatoknak, a kísérletezésnek és a sokszínű alkotói hangoknak. Az Art Wall Café egy olyan nyitott platform, amelyen az alkotók és a közönség természetes módon találkozhatnak egymással

 – fogalmazott Olajos Anna, a HAB művészeti igazgatója.

A harmadik pályázati ciklusra november 4-ig lehet jelentkezni. A pályázatokat ezt követően bírálják el, a nyerteseket november 18-án hirdetik ki. A kiválasztott munkák 2027 januárjától, a művészekkel egyeztetett időpontban kerülnek az Art Wallra, ahol egy-egy projekt legalább hat héten keresztül lesz látható.

A pályázat részletes feltételei és a benyújtáshoz szükséges további információk a HAB honlapján érhetők el.

 

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