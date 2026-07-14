MKEHAB díjDóczikiállítás

Látlelet a művészet jövőjéről – A Magyar Képzőművészeti Egyetem legjobb diplomaművei a HAB-ban

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A Best of Diploma a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanévzáró időszakának egyik legfontosabb eseménye. A Hungarian Art & Business (HAB) kortárs fókuszú művészeti központban megtekinthető tárlaton a frissen végzett hallgatók legkiemelkedőbb diplomamunkáiból nézhetnek meg egy összeállítást az érdeklődők egészen augusztus 9-ig. Milyen kérdések foglalkoztatják ma a pályakezdő művészeket? Hogyan reflektálnak a fiatal alkotók korunk társadalmi, technológiai és kulturális változásaira? Milyen új vizuális nyelvek és műfaji megközelítések formálják a kortárs művészet jövőjét? Dóczi Gergely, az egyetem kancellárja válaszolt a Magyar Nemzet kérdéseire.

Viland Gabriella
2026. 07. 14. 6:20
Nándori Judit: 913, 2026 – MKE festőművész Fotó: MKE/Kádár Viktor
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Nándori Judit: 913, 2026 – MKE festőművész Fotó: MKE/Kádár Viktor

A különböző médiumok és alkotói stratégiák találkozása jól mutatja azt a nyitott és kísérletező szemléletet, amely az MKE képzését jellemzi: a képzés előrehaladtával a hallgatók egyre nagyobb alkotói szabadságot kapnak, amely a diplomamunkákban komplex gondolati tartalommal, magas szintű szakmai tudással és a műfaji határok tudatos tágításával párosul. Egy sikeres diplomaalkotás ugyanakkor sok esetben nem csupán egy tanulmányi szakasz lezárása, hanem egy önálló művészeti pálya első meghatározó állomása is. 

A már végzett fiatal művészek lehetőségeivel kapcsolatban az egyetem kancellárja kiemelte: – A Best of Diploma és valójában az egyetem valamennyi, a nagyrészt év közben is látogatható kiállítása, vagy az aukcióval záruló JumpStart programsorozatunk, de a szintén nyilvános osztálykiállítások és a kiváló partnereinkkel közösen rendezett kiállításaink is ugyanazt a célt szolgálják: 

lehetőséget biztosítani a hallgatók, a fiatal művészek munkáinak a közönséggel való találkozására. Ez is egyfajta kötelező oktatási gyakorlat, de bevezetni a hallgatókat a való világba talán a leghálásabb része is annak. A képzőn készülő munkákat és azok alkotóit érdemes – sőt talán egyre érdemesebb – idejekorán felfedezni.

Mihályi Bálint: Ontikus tehetetlenség, 2026 – MKE festőművész Fotó: MKE/Kádár Viktor

A válogatásban a nagy múltú képzőművészeti szakok – a festészet, a szobrászat, a képgrafika és az intermédia – mellett helyet kapnak a tervezőgrafika legújabb irányai, a színpadi látványtervek, az interdiszciplináris szemléletű vizuális művészet szakmunkái, valamint az országban egyedülálló hazai felsőfokú restaurátorképzés kiemelkedő diplomaprojektjei is. 

Idén 191 hallgató vehette át diplomáját az egyetemen, közülük a legkiemelkedőbb alkotások szerepelnek a kiállításon. Erős István, az MKE rektora a kiállítás anyagában úgy fogalmazott: „A bemutatott munkák egyszerre tanúskodnak magas szintű szakmai felkészültségről, szellemi nyitottságról és bátor alkotói attitűdről. Különösen fontosnak tartom, hogy hallgatóink nemcsak érzékenyen reagálnak korunk társadalmi, technológiai és kulturális kérdéseire, hanem saját, karakteres művészeti nyelven képesek azokra reflektálni. A Best of Diploma ezért nem csupán válogatás a legjobb diplomamunkákból, hanem látlelet a kortárs művészet jövőjéről is.”

Lebeda Dániel: Első halál, 2026 – MKE képgrafikus művész Fotó: MKE/Kádár Viktor

Az idei tárlatnak immár második alkalommal ad otthont az Andrássy út szívében működő HAB művészeti központ, amelynek küldetése hozzájárulni a magyar kortárs képzőművészet támogatásához és a művészet társadalmasításához. A kiállítás múlt heti megnyitóján először Uszkay Tekla kurátor vezette körbe a látogatókat, ezután Lebeda Dániel, az MKE végzős grafikusművész hallgatójának vezetésével kreatív workshopra is várták a jelenlévőket, ahol a közönség saját kezűleg készíthetett egyedi nyomatokat, miközben a személyes nyomhagyás és az identitásrögzítés vizuális lehetőségeivel kísérletezhetett. A tárlatot a nyár folyamán különféle társművészeti programok, beszélgetések és egyéb kísérőesemények egészítik ki, amelyekről további részletek az MKE és a HAB hivatalos felületein lesznek elérhetők. A kiállítás  augusztus 9-ig tekinthető meg.

 

 

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Hogy a felszínen mi folyik, mi árad, azt látom. Mert a felszín fecseg. Nagyjából úgy, ahogyan az óvodában szokás, a középső csoportban. A parlamentben megy a cirkusz, a fejhangon kiabálás. Maciva. Magyar Cirkusz és Varieté.

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