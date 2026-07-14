Látlelet a művészet jövőjéről – A Magyar Képzőművészeti Egyetem legjobb diplomaművei a HAB-ban

Nándori Judit: 913, 2026 – MKE festőművész Fotó: MKE/Kádár Viktor

A különböző médiumok és alkotói stratégiák találkozása jól mutatja azt a nyitott és kísérletező szemléletet, amely az MKE képzését jellemzi: a képzés előrehaladtával a hallgatók egyre nagyobb alkotói szabadságot kapnak, amely a diplomamunkákban komplex gondolati tartalommal, magas szintű szakmai tudással és a műfaji határok tudatos tágításával párosul. Egy sikeres diplomaalkotás ugyanakkor sok esetben nem csupán egy tanulmányi szakasz lezárása, hanem egy önálló művészeti pálya első meghatározó állomása is.

A már végzett fiatal művészek lehetőségeivel kapcsolatban az egyetem kancellárja kiemelte: – A Best of Diploma és valójában az egyetem valamennyi, a nagyrészt év közben is látogatható kiállítása, vagy az aukcióval záruló JumpStart programsorozatunk, de a szintén nyilvános osztálykiállítások és a kiváló partnereinkkel közösen rendezett kiállításaink is ugyanazt a célt szolgálják:

lehetőséget biztosítani a hallgatók, a fiatal művészek munkáinak a közönséggel való találkozására. Ez is egyfajta kötelező oktatási gyakorlat, de bevezetni a hallgatókat a való világba talán a leghálásabb része is annak. A képzőn készülő munkákat és azok alkotóit érdemes – sőt talán egyre érdemesebb – idejekorán felfedezni.

Mihályi Bálint: Ontikus tehetetlenség, 2026 – MKE festőművész Fotó: MKE/Kádár Viktor

A válogatásban a nagy múltú képzőművészeti szakok – a festészet, a szobrászat, a képgrafika és az intermédia – mellett helyet kapnak a tervezőgrafika legújabb irányai, a színpadi látványtervek, az interdiszciplináris szemléletű vizuális művészet szakmunkái, valamint az országban egyedülálló hazai felsőfokú restaurátorképzés kiemelkedő diplomaprojektjei is.

Idén 191 hallgató vehette át diplomáját az egyetemen, közülük a legkiemelkedőbb alkotások szerepelnek a kiállításon. Erős István, az MKE rektora a kiállítás anyagában úgy fogalmazott: „A bemutatott munkák egyszerre tanúskodnak magas szintű szakmai felkészültségről, szellemi nyitottságról és bátor alkotói attitűdről. Különösen fontosnak tartom, hogy hallgatóink nemcsak érzékenyen reagálnak korunk társadalmi, technológiai és kulturális kérdéseire, hanem saját, karakteres művészeti nyelven képesek azokra reflektálni. A Best of Diploma ezért nem csupán válogatás a legjobb diplomamunkákból, hanem látlelet a kortárs művészet jövőjéről is.”