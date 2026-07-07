A halhatatlanság forrása – Elveszettnek hitt és újonnan azonosított Strobl-alkotások először a nagyközönség előtt

A kiállítás negyvenöt szobron keresztül ad átfogó képet az életműről. A válogatásban a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, a Budapesti Történeti Múzeum, a Gödöllői Városi Múzeum, a Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény, valamint magángyűjtemények kiemelkedő darabjai szerepelnek.

A tárlat nemcsak a 19–20. század fordulójának egyik legjelentősebb magyar szobrászának életművét mutatja be, hanem olyan műveket is a közönség elé tár, amelyek több mint száz évig rejtőzködtek, sőt akadnak olyan alkotások is, amelyeket csak a közelmúlt kutatásai során sikerült Strobl munkáiként azonosítani.

– A kiállítás egyedisége megmutatkozik a nehézségek szülte kreativitásban is. A roppant szűkös anyagi források és a bürokratikus zsákutcák megrajzolták a program keretét. A kiállítás fittyet hányva a strukturális akadályokra, személyes kapcsolódások, Strobl leszármazottak és szakemberek elhivatottságával mutat fel értékes életmű-kontextus alternatívát – tette hozzá Erős Apolka.

Öntvény Strobl Alajos kezéről, baljában vésővel, 1906 körül. A Stróbl család tulajdona. Fotó: Borovi Dániel

Kuriózumnak számítanak azok a művek, amelyek évtizedeken át rejtőztek a Magyar Képzőművészeti Egyetem gyűjteményében. A kiállítás előkészítése és az életmű kutatása során sikerült azonosítani több olyan szobrot, amelyekről korábban nem volt ismert, hogy Strobl Alajos alkotásai. A kutatómunka Borovi Dániel művészettörténészhez kötődik, és Erős Apolka szerint még közel sem zárult le. – A Stróbl család és a Strobl Alajos Emlékhely Alapítvány jóvoltából eddig ismeretlen kép és iratanyaggal dolgozhatunk. Az új források összevetése az MKE könyvtári, levéltári és művészeti gyűjteményével igen izgalmas folyamat. Ha mindezt kiegészítjük a közösségi médiából érkező, lappangó műtárgy információkkal, már-már igazi nyomozati tevékenységet kapunk – tette hozzá.

Erős Apolka beszámolt a kiállítás innovatív látványosságáról: a látogatót, Strobl Alajos Mechwart emlékművének egyetlen épen maradt alakja fogadja majd az Andrássy úti lépcsőn, aranyló 3D printként, monumentalitásában megidézve.

Strobl Alajos szellemi öröksége élő művészettörténet. A gazdagon dokumentált életútból egyértelműen kirajzolódik a technológiai nyitottság. Korának technikai vívmányait, szoborvázainak építésében, kőszobrászati és bronzöntészeti megoldásaiban, ugyanúgy alkalmazta, mint a térhatású sztereó fotográfia kínálta lehetőségeket az emlékőrzés terén.

– mesélte a kurátor, majd hozzátette: – Ma, techné és logosz kutatása, a kortárs formaképzési lehetőségek oktatása megkerülhetetlen a szobrászati képzésben. Ezt a szemléletet hirdeti az egyetem kapuzatában a nyomtatott szobor interpretáció. A szobortestek szkennelése, lehetővé teszi a plasztikák virtuális térben történő formai elemzését hordozó anyagaiktól elválasztva. Ez Erős Apolka szerint egyrészt kitágítja a Strobl kutatás terét, másrészt, a nagyközönség figyelmét ráirányítja a szobrok jelenlétére.