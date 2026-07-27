„A nagymamájuk a lelkemre kötötte, hogy hozzam el a lányokat, de ő ezt már nem érhette meg” — mesélte meghatódotan az annabálozó apuka + videó

Vannak, akik a párjukkal érkeznek az Anna-bálra, de a fiatalokat gyakran egy büszke édesapa kíséri. Fotó: Fülöp Ildikó

Azért persze nem mindenki, az egyik család például újabb érdekes történettel lep meg: – A füredi Anna-bálon volt a gyerekkori altatónk, anya és apa is gyakran dúdolták, amikor nem jött álom a szemünkre – mesélik a testvérek, akik azért sem izgulnak, mert már a részvétellel is teljesült egy régi álmuk. A legtöbben nem is gondolnak a bálkirálynői és az udvarhölgyi címekért járó nyereményekre, de azért egy egészséges női hiúság mindnyájukban megmoccan ilyenkor.

Az esti program hivatalosan Erkel Ferenc Hunyadi László című operájának palotásával veszi kezdetét. Fotó: Fülöp Ildikó

A Vaszary-villához nem sokkal 19 óra után lovas hintón érkezett meg a tavalyi bál szépe, Szabó Laura, akinek a vezetésével elindult az ünnepi felvonulás a gálavacsora hagyományos helyszíne, az Anna Grand Hotel felé. A hivatalos esti program kezdetét Erkel Ferenc Hunyadi László című operájának palotása jelezte: a nyitótáncban közreműködtek a Magyar Állami Operaház balettművészei és a 100 Tagú Cigányzenekar kamarazenekara. Ezt követték rögtön a köszöntőbeszédek: – Az igazi érték attól válik időtlenné, hogy minden generáció újra és újra felfedezi, megőrzi és tovább gazdagítja.

A herendi porcelán ezért több, mint kivételes kézműves alkotás. Az Anna-bál pedig több mint hagyomány. Mindkettő élő örökség: a múltjukból merítenek, de mindig a jövőnek szólnak.

– mondta Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra vezérigazgatója az Anna-bál idei fővédnökeként. A bál a Husz­ka Jenő-féle Anna-báli keringővel folytatódott, ahol a tánckar levonulása után megint csak csillogó szemű lányokat és büszke apákat lehetett felfedezni, majd az bál csúcspontjaként kihirdették az idei Anna-bál szépét és két udvarhölgyét.

A Husz­ka Jenő-féle Anna-báli keringő is hozzá tartozik az Anna-bál hagyományaihoz. Fotó: Fülöp Ildikó

A hagyományőrzők egyik tagja New Yorkból utazott haza, hogy részt vegyen az eseményen, és Zsigray Julianna írónő sorait idézi fel, amikor arról kérdezem, mit jelenthet az Anna-bál a XXI. században. – „Én nem járhattam fehér ruhában. Én nem járhattam bálba.” Zsigray nem tehette, mert háború volt. Ma viszont ezek a fiatal lányok megélhetik ezt az élményt.

Az Anna-bál így az élet természetes rendjének egyik szép pillanata: nagyon fontos, hogy ezek a lányok megmutassák magukat, megéljék a felnőtté válás élményét és részesei legyenek egy több mint kétszáz éves hagyománynak.

Van, aki elnyeri a bál királynőjének címét, más nem, de azt a porcelánszívet még nyugdíjas korában is őrizni fogja. Kap valamit, amit továbbadhat – állítja Judit, amit szó szerint és szimbolikusan is értelmezhetünk.