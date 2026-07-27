Anna-bálAnna-bál Balatonfüredriport

„A nagymamájuk a lelkemre kötötte, hogy hozzam el a lányokat, de ő ezt már nem érhette meg” — mesélte meghatódotan az annabálozó apuka + videó

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Hófehér ruhák, sorszámozott herendi porcelánszívek, büszke szülők és egy több mint kétszáz éves hagyomány: Balatonfüreden idén is megrendezték az Anna-bált. A patinás estély azonban jóval több holmi szépségversenynél: családi történetek, felnőtté válás, szerelem és hagyományőrzés kapcsolódik össze benne – miközben a múlt értékei, a természetből fakadó tradíció a jövő reménységeiben, a fiatalokban ölt testet.

Dani Áron
2026. 07. 27. 5:52
Helyszíni riportunk a 201. Anna-bálról.
Helyszíni riportunk a 201. Anna-bálról. Fotó: Fülöp Ildikó Forrás: Veszprém Megyei Napló
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20260725 Balatonfüred A 201. Anna-bál eredményhirdetése Fotó: Fülöp Ildikó FI Veszprém Megyei Napló
Egyszer mindenképpen el kell menni az Anna-bálra, főleg ha az ember szülei Balatonfüredről származnak. Fotó: Fülöp Ildikó

Fiatalok, szerelmesek, a legtöbb bálozó azonban – már amennyire jómagam megítélhetem – a családjával érkezik. Szóba is elegyedek egy édesapával, aki Gyöngyösről érkezett a feleségével és az ikerlányaival, Ronett-tel és Ninett-tel felszabadultan fotózkodnak, beszélgetnek. Egy közeli szállodában szálltak meg, napközben még fürödtek egyet, de most már kezdenek izgulni. – Sok szép lányt látunk, nehéz lesz – mondja, de hamar kiderül, hogy nem a versenyszellem hajtotta őket a Balaton partjáig, hanem egy nagyszülőnek tett ígéret. Az egyik leány­zó második neve Anna, míg a Ninett részben az Anna francia kicsinyítő, becézett alakjából származik, és ez nem véletlen. – 

Édesanyám mindig szeretett volna eljutni egy Anna-bálra, nagy rajongója volt az eseménynek, de erre sajnos sosem volt lehetősége. Így a lelkemre kötötte, hogy ha tehetem, hozzam el egyszer a lányokat. Ezt ő sajnos már nem érhette meg, de most itt vagyunk.

 – osztja meg velem a családi legendárium egyik megható pillanatát a büszke édesapa. Akikből elég sok akad még a bálon. – Óriási öröm, hogy a lányommal jöhettem, most pedig igyekszünk kicsit elengedni magunkat – ezt már Szabolcs meséli nekem Balatonfüredről, akinek a lányát is kérdeztem, hogy miként készült a bálra: – Elmentem fodrászhoz, sminkeshez, és egy hónapja megvettük ezt a szép ruhát. Ma pedig egész nap izgulok! – vallja be Kamilla megmosolyogtató őszinteséggel, amivel kicsit ellentmond az édesapjának, de egyben találóan leírja azt is, ahogyan a legtöbb elsőbálozó érzi magát ilyenkor. 

Vannak akik a párjukkal érkeznek az Anna-bálra, de a fiatalokat gyakran egy büszke édesapa kíséri. Fotó: Fülöp Ildikó
Vannak, akik a párjukkal érkeznek az Anna-bálra, de a fiatalokat gyakran egy büszke édesapa kíséri. Fotó: Fülöp Ildikó

Azért persze nem mindenki, az egyik család például újabb érdekes történettel lep meg: – A füredi Anna-bálon volt a gyerekkori altatónk, anya és apa is gyakran dúdolták, amikor nem jött álom a szemünkre – mesélik a testvérek, akik azért sem izgulnak, mert már a részvétellel is teljesült egy régi álmuk. A legtöbben nem is gondolnak a bálkirálynői és az udvarhölgyi címekért járó nyereményekre, de azért egy egészséges női hiúság mindnyájukban megmoccan ilyenkor.

20260725 Balatonfüred 201. Anna-bál megnyitó, nyitótáncok Fotó: Fülöp Ildikó FI Veszprém Megyei Napló
Az esti program hivatalosan Erkel Ferenc Hunyadi László című operájának palotásával veszi kezdetét. Fotó: Fülöp Ildikó 

A Vaszary-villához nem sokkal 19 óra után lovas hintón érkezett meg a tavalyi bál szépe, Szabó Laura, akinek a vezetésével elindult az ünnepi felvonulás a gálavacsora hagyományos helyszíne, az Anna Grand Hotel felé. A hivatalos esti program kezdetét Erkel Ferenc Hunyadi László című operájának palotása jelezte: a nyitótáncban közreműködtek a Magyar Állami Operaház balettművészei és a 100 Tagú Cigányzenekar kamarazenekara. Ezt követték rögtön a köszöntőbeszédek: – Az igazi érték attól válik időtlenné, hogy minden generáció újra és újra felfedezi, megőrzi és tovább gazdagítja. 

A herendi porcelán ezért több, mint kivételes kézműves alkotás. Az Anna-bál pedig több mint hagyomány. Mindkettő élő örökség: a múltjukból merítenek, de mindig a jövőnek szólnak.

 – mondta Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra vezérigazgatója az Anna-bál idei fővédnökeként. A bál a Husz­ka Jenő-féle Anna-báli keringővel folytatódott, ahol a tánckar levonulása után megint csak csillogó szemű lányokat és büszke apákat lehetett felfedezni, majd az bál csúcspontjaként kihirdették az idei Anna-bál szépét és két udvarhölgyét.

20260725 Balatonfüred 201. Anna-bál megnyitó, nyitótáncok Fotó: Fülöp Ildikó FI Veszprém Megyei Napló
A Husz­ka Jenő-féle Anna-báli keringő is hozzá tartozik az Anna-bál hagyományaihoz. Fotó: Fülöp Ildikó

A hagyományőrzők egyik tagja New Yorkból utazott haza, hogy részt vegyen az eseményen, és Zsigray Julianna írónő sorait idézi fel, amikor arról kérdezem, mit jelenthet az Anna-bál a XXI. században. – „Én nem járhattam fehér ruhában. Én nem járhattam bálba.” Zsigray nem tehette, mert háború volt. Ma viszont ezek a fiatal lányok megélhetik ezt az élményt.

Az Anna-bál így az élet természetes rendjének egyik szép pillanata: nagyon fontos, hogy ezek a lányok megmutassák magukat, megéljék a felnőtté válás élményét és részesei legyenek egy több mint kétszáz éves hagyománynak.

Van, aki elnyeri a bál királynőjének címét, más nem, de azt a porcelánszívet még nyugdíjas korában is őrizni fogja. Kap valamit, amit továbbadhat – állítja Judit, amit szó szerint és szimbolikusan is értelmezhetünk.

A szocializmusban 1980-as évekig az Anna-bál volt az egyetlen országosan is ismert – bár nem hagyományos – szépségverseny. Fotó: Fülöp Ildikó

Bár az Anna-bál egy nagy múltú, a hagyományok jelentőségét, megtartóerejét hangsúlyozó rendezvény, az Anna-bál szépe címet csak a XX. század második felétől adják – amivel az a meglepő helyzet állt elő, hogy a szocializmus évei alatt egészen az 1980-as évekig az Anna-bál volt az egyetlen országosan is ismert, nagy sajtónyilvánosságot kapó szépségverseny, még ha a szó hagyományos értelmében bálkirálynőnek lenni korántsem csak szépség kérdése, itt nincsenek fordulók, méricskélések vagy pontozások.

A vendégek által megszavazott 15 lány közül az idén Böröcz István, a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület elnökének vezetésével felálló zsűri (Kocsis Korinna korábbi Anna-bál szépe, Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója, Gömbös Lóránd, a Hungária Yacht Club elnöke és Hajas László mesterfodrász) választotta ki a három legszebb lányt.

20260725 Balatonfüred A 201. Anna-bál eredményhirdetése Fotó: Fülöp Ildikó FI Veszprém Megyei Napló Képen: Tollas Viktória - első számú udvarhölgy, Windisch Laura - győztes, Windisch Regina - kettes számú udvarhölgy
A Windisch-lányok taroltak az idei bálon. Fotó: Fülöp Ildikó

Nem ritka, hogy balatonfüredi lány nyer, és ez idén is így történt: a 201. Anna-bálon a tavaly már udvarhölgyi címet is elnyerő, 18 éves Windisch Laura diadalmaskodott, ő egy Viktória-mintás herendi díszserleggel és a győztesnek járó aranyalmával („Erisz almája”) gazdagodott.

Idén viszont külön érdekesség, hogy a 16 éves debreceni elsőbálozó, Tollas Viktória után a második udvarhölgy Laura 16 éves testvére, a szintén elsőbálozó Windisch Regina lett. Családi diadal, mondhatnánk. 

Máskülönben ember legyen a talpán, aki képes kiválasztani a legszebbet, de ahogy az talán az eddigiekből is kiderült, jó dolog az udvarhölgyek versenye, szeretjük ünnepelni a szépséget és a fiatalságot, de az Anna-bál sokkal inkább szól a családokról, a lányok beavatásáról és a hagyományok megéléséről, mint a cím elnyeréséről. Talán ennek is köszönhető, hogy még kétszáz év után is beszélünk, írunk róla.

 

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