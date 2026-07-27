„A nagymamájuk a lelkemre kötötte, hogy hozzam el a lányokat, de ő ezt már nem érhette meg” — mesélte meghatódotan az annabálozó apuka + videó

Fiatalok, szerelmesek, a legtöbb bálozó azonban – már amennyire jómagam megítélhetem – a családjával érkezik. Szóba is elegyedek egy édesapával, aki Gyöngyösről érkezett a feleségével és az ikerlányaival, Ronett-tel és Ninett-tel felszabadultan fotózkodnak, beszélgetnek. Egy közeli szállodában szálltak meg, napközben még fürödtek egyet, de most már kezdenek izgulni. – Sok szép lányt látunk, nehéz lesz – mondja, de hamar kiderül, hogy nem a versenyszellem hajtotta őket a Balaton partjáig, hanem egy nagyszülőnek tett ígéret. Az egyik leányzó második neve Anna, míg a Ninett részben az Anna francia kicsinyítő, becézett alakjából származik, és ez nem véletlen. –
Édesanyám mindig szeretett volna eljutni egy Anna-bálra, nagy rajongója volt az eseménynek, de erre sajnos sosem volt lehetősége. Így a lelkemre kötötte, hogy ha tehetem, hozzam el egyszer a lányokat. Ezt ő sajnos már nem érhette meg, de most itt vagyunk.
– osztja meg velem a családi legendárium egyik megható pillanatát a büszke édesapa. Akikből elég sok akad még a bálon. – Óriási öröm, hogy a lányommal jöhettem, most pedig igyekszünk kicsit elengedni magunkat – ezt már Szabolcs meséli nekem Balatonfüredről, akinek a lányát is kérdeztem, hogy miként készült a bálra: – Elmentem fodrászhoz, sminkeshez, és egy hónapja megvettük ezt a szép ruhát. Ma pedig egész nap izgulok! – vallja be Kamilla megmosolyogtató őszinteséggel, amivel kicsit ellentmond az édesapjának, de egyben találóan leírja azt is, ahogyan a legtöbb elsőbálozó érzi magát ilyenkor.
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