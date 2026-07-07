Elegancia és hagyomány a 201. Anna-bálon + videó
A 201. Anna-bált július 25-én, szombaton rendezik meg Balatonfüreden, a hagyományoknak megfelelően az Anna Grand Hotelben és a környező utcákban. A bál köré szerveződő többnapos programsorozat, az Anna-fesztivál fénypontja a klasszikus, négyfogásos Herendi-gálavacsora, valamint a báli szépségverseny.
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