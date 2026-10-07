Egyre olcsóbbak a hibridek és a dízelek a használtautó-piacon
A legnagyobb hirdetési portálon 13,2%-kal kevesebb érdeklődés érkezett használt autókra szeptemberben, mint egy évvel korábban, miközben a kínálat 99,7 ezer hirdetéssel a tavalyi szinten maradt. Az átlagárakat tekintve a legnagyobb változás a hibrideknél látszik: hirdetési áruk egy év alatt 933 ezer forinttal csökkent, így ma már olcsóbbak a villanyautóknál. Tavaly szeptemberben még fordított volt a sorrend.
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