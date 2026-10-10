Kipróbáltuk a legújabb magyar Mercedest, amely a BMW i3 kihívója

A felhő alapú navigációs rendszer az útvonal, a forgalmi helyzet, a domborzat, a vezetési stílus és a töltési lehetőségek figyelembevételével tervezi meg a leggyorsabb és legkényelmesebb útvonalat, szükség esetén a töltési megállókat is beépítve az útitervbe. Természetesen az autó az akkumulátora előkondicionálásáról is gondoskodik, hogy az a töltőállomáshoz érve a lehető legkedvezőbb hőmérsékleti tartományban legyen, és nagyobb valószínűséggel lehessen 330 kW-tal tölteni. Ahogy az elektromos CLA, úgy a C-osztály is képes az elterjedt, 400 voltos DC gyorstöltők használatára, de ehhez sajnos külön meg kell vásárolni hozzá 260 ezer forintért az opcionális átalakítót, és ugyanennyibe kerül a 22 kW-os fedélzeti AC töltő is.
Utastér
A 2,96 méteres tengelytáv közel 10 centivel hosszabb a belső égésű motorral szerelt C-osztályénál, ami az első-hátsó lábtéren tényleg érezhető. Hiába vastagabb a padló a beépített akkumulátor miatt, a széria üvegtető miatt az első sorban 22, a hátsóban 11 milliméterrel nagyobb a fejtér is, mint a normál C-osztályban. Opcionálisan, 498 ezer forintért Sky Control panorámatető is rendelhető, amely kilenc, külön vezérelhető szegmensből áll, ezek átlátszósága ezredmásodpercek alatt változtatható. Alapfelszereltség az első üléseknél az elektromos hosszirányú állítás és az ülésfűtés; a feláras ülésekhez memóriafunkció, négyirányú deréktámasz, szellőztetés, masszázs és 4D hangzás (beépített mélysugárzó) is rendelhető. A felhasznált anyagok, a varrások és a gondos kidolgozás a Mercedestől elvárt minőségérzetet hozzák, műszerfali díszítőelemként természetes szálas, nyílt pórusú fa és AMG karbonbetétek is rendelhetők.