Kipróbáltuk a legújabb magyar Mercedest, amely a BMW i3 kihívója

Fotó: Gulyás Péter

Az opcionális (593 ezer forint), 39,1 colos (közel egy méteres) MBUX Hyperscreen a legnagyobb kijelző, amelyet egy C-osztályba valaha beépítettek; a vezető, a középső és az első utas kijelzője egyetlen üvegfelület alatt egyesül. Szintén látványos az alapáras MBUX Superscreen is, amely pedig egy 10,3 colos digitális műszerfalból és két 14 colos (központi és utasoldali) érintőképernyőből áll. Mindent az MB.OS nevű szoftver vezérel, amely az infotainmenttől a komfortfunkciókon és a töltésmenedzsmenten át a vezetéstámogató rendszerekig egységes ökoszisztémát hoz létre. A Mercedes felhőjéhez csatlakozva rendszeres over-the-air frissítéseket is lehetővé tesz, így az elektromos C-osztály mindig naprakész. Állítólag a kereskedésekben is órákig frissülnek az autók, mert a gyártás és az átadás között is sok dolog változik a gyári szoftverben.

Fotó: Gulyás Péter

470 literes a hátsó csomagtér, az első pedig további 101 litert biztosít, miközben a belső égésű motoros C-osztály csak 455 litert kínál. Az 509 ezer forintba kerülő, félig elektromos vonóhoroggal a stuttgarti villanyautó 1,8 tonnás utánfutót is elhúzhat, a 80 kilós függőleges terhelhetőség megfelelő tartóval elektromos kerékpárok szállítását is lehetővé teszi.

Milyen vezetni?

A rövid menetpróbán csak a C 400 4MATIC jelzésű csúcsverziót próbálhattuk ki, amely szinte feleslegesen erős és gyors: négy másodperc alatt gyorsulása, csak 0,6 másodperccel lassabb, mint a 680 lóerős hibrid hajtású, benzines C 63 AMG-é. Ez már olyan tolóerő, ami képes átrendezni a belső szerveket, ami nem illik az autó stílusához és az általa biztosított kiemelkedő menetkomforthoz.

Fotó: Gulyás Péter

A hátsó tengelyen elhelyezett állandó mágneses szinkronmotor (PSM) kétfokozatú mechanikus sebességváltón keresztül hajtja a hátsó kerekeket, hasonlóan a Porsche Taycanhoz. Az első fokozat rövid áttétele az erőteljes elindulást és dinamikus gyorsítást segíti, míg a hosszú második nagyobb sebességnél, főleg autópályán javítja a hatékonyságot. A dupla motoros, összkerékhajtású változatoknál az első tengelyen is egy állandó mágneses szinkronmotor dolgozik, amely csak szükség esetén – például padlógáz vagy rossz tapadás esetén – kapcsolódik be a hajtásba. Kis terhelésnél azonban leválasztják, ami csökkenti a súrlódási veszteségeket és növeli a hatótávot.