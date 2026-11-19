A főigazgató egy másik jelentős pénzügyi tételre is kitért: 2026-ban nagyságrendileg 12 milliárd forintot fizetnek be a víziközmű-rendszer működésével összefüggésben az ellentételezési alapba. Az összeget más víziközmű-társaságok között osztják szét. A főváros álláspontja szerint ez jelentős terhet jelent Budapest számára, miközben a helyi infrastruktúra korszerűsítésére is komoly forrásokra lenne szükség.

A főváros ezért a kormánnyal közösen keresne olyan finanszírozási lehetőségeket, amelyek a budapesti víziközmű-hálózat fejlesztését is segítenék.

Egyre többen veszik igénybe a hajléktalanszállókat

A háttérbeszélgetésen a hajléktalanellátás helyzete is szóba került. Kiss Ambrus ismertetése szerint a fővárosi éjjeli menedékhelyek forgalma tartósan meghaladja az előző év azonos időszakában mért adatokat.

Míg tavaly naponta nagyjából 1280–1319 ember vette igénybe az éjjeli menedékhelyeket, idén az elmúlt időszakban 1305 és 1384 között alakult ez a szám. Volt olyan nap is, amikor közel 150-nel többen kerestek szállást, mint egy évvel korábban. A főigazgató ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a főváros még nincs a rendelkezésre álló férőhelyek elméleti kapacitáshatárának közelében. Tavaly előfordult olyan nap, amikor 1440 ember aludt a menedékhelyeken.

A főváros a téli időszakra új ellátási lehetőségekkel készül. November 15. és március 31. között egy 25 férőhelyes új szálláshelyet is megnyitottak. Emellett a XIII. kerületben egy napi 24 órában működő szolgáltatás indult, amely azoknak nyújt segítséget, akik bizalmatlanok a hagyományos hajléktalanellátó rendszerrel szemben.

A Nyugati pályaudvar és a Göncz Árpád városközpont környékén élőket külön is igyekeznek elérni a szociális munkások. November és március között megerősített utcai gondozószolgálat működik, amelynek munkatársai éjszaka is jelen vannak az ellátási területeken.